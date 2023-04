Milan y Sasha no se la pondrán fácil a Piqué en Miami: abogados exponen nuevas normas Instagram: @3gerardpique

Milan y Sasha no se la pondrán fácil a Piqué en Miami: abogados exponen nuevas normas para sus visitas o encuentros.

Esto es algo que el deportista veía venir, pero no tan pronto debido a la repentina decisión de Shakira de partir de Barcelona, sin embargo, le tocará estar muy atento a todo lo que los abogados designen ahora para el español quien tras el acuerdo de la custodia sabía que podría visitarlos en su nuevo hogar hasta 10 días al mes, pero todo ello podría cambiar por la gran cantidad de acontecimientos en los que el exjugador del Barcelona y la cantante han caído en fuertes rivalidades, por considerase que la desalojaron injustamente del hogar que ella habría pagado para vivir con sus hijos.

Shakira Shakira se ha mudado con sus hijos a Miami antes de lo planeado (Gareth Cattermole/Instagram, Getty)

Con ello, se retrasarían las nuevas decisiones para así saber qué es lo que podrá hacer el padre de Milan y Sasha para seguir compartiendo con ellos quienes ahora más que nunca han demostrado que aman a su madre y que todo su apoyo y amor se lo ha ganado sin presiones a las que él los ha sometido en sus últimos encuentros.

Milan y Sasha no se la pondrán fácil a Piqué en Miami

La encargada de dar esta nueva noticia fue la periodista Lorena Vázquez a través de su Podcast llamado ‘Mamarazzis’. Ahí mencionó que Ramón Tamborero, abogado de Piqué, estaría esperando por algunos cambios sobre la custodia y sobre los tiempos en los que el deportista podrá ver a sus hijos que ya no están en España. Sin embargo, no opinó sobre si éste podrá viajar con Clara Chía o no, pero lo que sí es cierto, es que los pequeños están cada vez más emocionados con su nuevo hogar.

Shakira se fue a buscar su felicidad: las palabras sin rencor que dedicó a lo que fue su hogar. Ig: Shakira. 2 de abril de 2023 Shakira se fue a buscar su felicidad: las palabras sin rencor que dedicó a lo que fue su hogar

De esa forma, el español queda una vez más descartado entre las preferencias de Milan y Sasha quienes siempre se les ha visto mal encarados cada vez que asisten a los eventos de su padre quien hasta los obliga a que se comporten y no duda hasta en regañarlos delante de todos sino le obedecen. Por eso, se cree, que ellos, que han sido tan decisivos en medio del conflicto, opinen sobre el tiempo en el que quieran verlo en Miami o expresen algunos cambios que podrían darse en las clausulas de la custodia.