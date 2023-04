Un padre que no quiere estar no hace falta: 6 fotos que muestran la conexión de Suri y Katie Holmes

Tom Cruise y Katie Holmes fueron una de las parejas más populares y queridas de Hollywood, pero se divorciaron en el 2012, y desde ese entonces no se han visto más.

Aunque la pareja tuvo una hija, Suri Cruise, el actor no la ha visto más ni se ha hecho cargo de ella, y ella ya tiene 16 años.

Sin embargo, parece que no necesita de un padre, pues lo tiene todo con su madre, la famosa actriz que se ha dedicado a criarla, y darle lo mejor del mundo, con una vida llena de lujos y educación.

Y así lo demuestran algunas imágenes que evidencian que existe una gran complicidad entre ellas, y son inspiración.

Katie Holmes y la conexión que ha creado con su hija Suri ante la falta de su padre Tom Cruise

Desde que Tom Cruise se divorció de Katie Holmes se alejó de su hija Suri, y aunque se desconoce la razón exacta, muchos aseguran que se debe a la Cienciología, movimiento religioso al que el actor pertenece.

De hecho, se dice que esta religión fue la que lo llevó a su divorcio, pues Katie no estaba de acuerdo, y él eligió la Cienciología, por encime de ella y su hija.

Lo cierto es que Suri creció sin la presencia de su padre, pero parece que no le ha hecho falta, pues afortunadamente sí cuenta con una madre responsable, que ha estado para ella y se ha convertido en su mejor amiga.

Así lo evidencian recientes fotos en los que se ven a la actriz con su hija paseando, viviendo un momento divertido y especial mientras caminan por las calles de Nueva York.

Y no es la única vez, pues siempre son captadas caminando juntas, y se ve que existe una gran conexión, una relación especial entre ellas, y a la joven se le ve muy feliz y plena, dejando claro que no necesita de un padre que no quiere estar.

Katie Holmes no es la única mujer que tiene que sacar adelante sola a sus hijos, y sin duda lo ha hecho muy bien, ha criado a una joven exitosa que está a punto de ir a la universidad y tienen la mejor relación.