¿Quiénes son los tres hijos de Cristian Castro? La menor heredó su talento musical

Además de ser uno de los cantautores mexicanos más reconocidos, respetados y exitosos en la historia de la música, Cristian Castro es también padre de tres hijos: Simone, Mikhail y Rafaela.

Sus herederos son fruto de dos de las varias relaciones fallidas que el intérprete ha tenido a lo largo de los años y lo llenan de mucho orgullo en el presente, aunque él no se considera un buen padre.

“La verdad no soy buen padre, no me considero buen padre. Me considero un padre que cumple lo más que puede, voy cumpliendo con el cariño que puedo dar, presente, pero no. No soy un padre entregado”, confesó en una entrevista a Infobae en 2019.

Y es que el artista aseguró que su gran prioridad en la vida es su carrera. “Es un poco egoísta mi postura, como la quieran ver, pero no soy tan aficionado, lamentablemente, porque es lamentable, a ser buen padre”, reconoció en aquella conversación.

“Quisiera ser más aficionado, más allegado, pero finalmente me llama la atención a la canción que estoy haciendo, el viaje que viene, me gana la atención a lo que está sucediendo musicalmente”, enfatizó el intérprete de ahora 48 años de edad.

A pesar de esto, Castro no ha dudado en expresar en varias oportunidades lo contento que siente con sus hijos, a quienes ha descrito como destacados en sus estudios, y su interés en que aprendan música.

“Estoy orgulloso de ellos. Los tengo en muy buenas escuelas y pues gracias al público que me da esta oportunidad de que ellos vayan a escuelas buenas pues realmente es el público el que me da mi trabajo”, dijo en una conversación con Guadalupe Pineda en 2020.

“Ahora lo que más quiero es que también mis hijos aprendan un instrumento. Ya están con el piano. Yo estoy encima de mis hijos para que aprendan piano, quiero que se acompañen bien y aunque no sean cantantes, sepan un poco de solfeo, un poco de música, porque es importante eso”, expresó.

Ellos son Simone, Mikhail y Rafaela, los hijos de Cristian Castro

Si todavía no los conoces, a continuación, te presentamos a los tres retoños del famoso “Gallito feliz” y te contamos todo lo que se sabe sobre ellos en la actualidad.

Simone y Mikhail, los mayores

El cantante debutó en la paternidad con el nacimiento de su hija Simone Candy el 15 de junio de 2005. Su primogénita es fruto de su pasado matrimonio con la abogada argentina Valeria Liberman.

Más adelante, el 5 de diciembre de 2007, la pareja recibió un segundo bebé: un varón al que llamaron Mikhail Zaratustra. No obstante, decidieron divorciarse en 2009 tras cinco años casados.

Su separación se vio envuelta en polémica. Liberman se quedó con la custodia y se mudó junto a ellos a Miami, en donde llevan vidas lejos de los medios. Por esto, es poco lo que se sabe de ambos.

De igual forma, Castro no habla mucho de sus hijos mayores; sin embargo, cuando lo ha hecho, ha dejado entrever que se ha mantenido en contacto con ellos.

Hoy en día, Simone tiene 17 años, pero alcanzará la mayoría de edad en junio de este 2023. Mientras, su hermano menor recién cumplió sus 15 años de edad. No hay fotos públicas actuales de ninguno.

Sobre su desapego a sus hijos, el artista comentó a Infobae en 2019: “Creo que están contentos, saben que sentirme vivo es estar así y eso es lo que a mí me da felicidad. No podría estar contento siendo un padre así muy devoto, como veo a muchos papás que están ahí muy devotos…”

“Claro que va a ver reclamos en el futuro, pero hoy no, hoy están contentos con sus mamás en el colegio y yo trato de cumplir lo más que puedo, no soy un padre muy presente”, recalcó.

Por otro lado, en su entrevista con Pineda, Cristian habló sobre sus hijos mayores y dijo: “Estoy feliz con Simone y la verdad que muy orgulloso porque están saliendo muy bien en sus calificaciones”.

Rafaela, la menor

El tercer y último retoño de Cristian Castro es la pequeña Rafaela Amarine Castro. Ella nació el 3 de abril de 2014 como producto del breve noviazgo que tuvo con la colombiana Paola Eraso.

Aunque el romance no prosperó, Castro ha mantenido una relación cordial con Eraso. Gracias a esto, ha sido más cercano y ha compartido con más regularidad con Rafaela, aunque ella vive en Bogotá, Colombia.

De hecho, la menor se graduó del jardín de niños hace tres años y su padre estuvo presente. “La acompañé de manera virtual. Gracias a la tecnología pude acompañarla”, contó el artista a Pineda.

“Se graduó ya aprendiendo inglés, a escribir, matemáticas, a sumar y restar… A su edad yo no sabía tantas cosas”, compartió el varias veces ganador del Latin Grammy.

A diferencia de sus hermanos mayores, además de tener lazos aparentemente más estrechos con su padre, Rafaela tiene una cuenta en Instagram donde su mamá comparte vistazos de su vida.

Gracias a sus posts, se pudo saber que heredó el talento de su papá y abuela, Verónica Castro, pues ama cantar, bailar, actuar y tocar el piano. De hecho, recientemente, tuvo un recital y tocó una pieza original.

A causa de esto, no sería extraño que la pequeña de 9 años recién cumplidos se adentre en el medio en unos años. Aparte, tiene un carisma innato y se desenvuelve sin problema ante las cámaras.

Si esto llega a suceder, Rafaela ya cuenta con una fanaticada porque ya acumula más de 90 mil seguidores en su perfil social, en donde se presenta como “modelo, cantante y actriz”.

Por otro lado, por sus publicaciones, se supo que la niña también ha compartido con su abuela paterna. De hecho, eran inseparables hasta 2022, cuando la actriz y Eraso tuvieron una diferencia.

En cuanto a su relación con su famoso padre, hubo una polémica el año pasado porque el cantante le organizó una gran fiesta por su octavo cumpleaños y su hija no asistió.

La razón tendría que ver con un supuesto descontento de la madre de la niña con el artista. Empero, la menor le dedicó un post por el Día del Padre meses después, por lo que todo estaría bien.