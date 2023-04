Joven trabajó seis meses en Meta y se vuelve viral tras revelar que ganó una fortuna “por no hacer nada”

TikTok se ha convertido en la red social predilecta para compartir contenido, desde consejos de comida hasta experiencias personales en el trabajo. Incluso han llegado a usar la red social china para contar detalles de sus trabajos, ese el caso de antigua trabajadora de Meta, empresa matriz de Facebook, quien reveló cuánto dinero ganó por hacer absolutamente nada como reclutadora de talento.

Joven revela que ganó alrededor de 190 mil dólares en Meta, por hacer “nada”

Todo viene a raíz de los miles de recientes despidos de la compañía, la joven, antigua reclutadora de talento de Meta, reveló que ganó alrededor de 190 mil dólares por hacer “nada” en su trabajo.

Maddie, @maddie_macho, compartió un video recientemente en TikTok, donde habla abiertamente de la experiencia laboral de 6 meses que tuvo en 2021. En ese entonces, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, reveló que despediría a más de 10 mil trabajadores.

La joven tituló el video con “Me pagan 190.000 dólares por no hacer nada en Meta”, mientras describía como su empleador no contrataría trabajadores nuevos mientras ella estaba ahí. Afirmó que, durante los seis meses de trabajo, era de suponer que no contratarían a alguien. Eso me dejó sin palabras... Pensé, ‘perfecto, solo voy a aguantar por un año, obviamente no logré eso’”, contó.

Su historia se hizo viral en TikTok

Todo ocurrió en plenos despidos masivos de Meta, más de 10 mil trabajadores perdieron sus empleos por órdenes de Mark Zuckerberg, CEO de Facebook.

Lo más que hicimos, esta es la parte loca, es que tuvimos muchas reuniones de equipo”, coment´p Maddie. “¿Para qué nos reuníamos? No estábamos contratando a nadie. Solo para escuchar cómo todos los demás no estaban contratando a nadie. Además, yo estaba en un equipo en el que todos eran nuevos”, agregó.

La joven recibió comentarios irónicos en su video.

“Mira, no le habría dicho a nadie que no estaba trabajando jajaja”, escribió uno. “Que me paguen 190k por no hacer nada es una locura”, agregó otro.