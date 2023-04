¡Conmovedor! Camilo enterneció las redes con este emotivo mensaje de cumpleaños para su hija Índigo

Totalmente conmovidos, el cantante Camilo se ha robado todo el protagonismo de las redes y los comentarios de felicitaciones de sus seguidores, tras publicar un video con una muy completa recopilación de imágenes de momentos y situaciones vividos durante el primer año de su hija Índigo, en el cual afloró todo su lado paternal.

En la filmación compartida, se deja ver a la pequeña hija de Eva Luna y Camilo, gateando, jugando, disfrutando de pequeños placeres como un baño, nadando dentro de una piscina, y recibiendo múltiples demostraciones de amor de sus padres, entre muchas otras cosas.

“Querida Índigo: quiero que sepas que he decidido no tomarme en serio el hecho de que esquives algunos de mis besos porque probablemente mis bigotes sean demasiado puntiagudos para esa carita nueva que tienes y que hasta el día de hoy no ha conocido puchero de tristeza”, comenzó diciendo el intérprete de ´Vida de rico´.

“No te podemos prometer que sea así para siempre, porque si algo no queremos ser es esos papás que quieren proteger a sus hijos de la tristeza, del miedo, de la rabia. No, nosotros queremos que sientas lo que sea que tú tengas ganas de sentir, que la vida te impacte, te atraviese, te despeluque, te siga dando esos corrientazos de emoción, tan tuyos (...) Lo que sí te prometemos es que vamos a estar a tu lado, sintiendo contigo”, expresó Camilo, durante el transcurso del video, en el que cuidó siempre de preservar oculto el rostro de Índigo.

Los internautas han abarrotado la publicación con una oleada de comentarios de cariño; “jugando con ESE cubo de Rubik? 🥺 qué hermosas todas las imágenes! felicidades a Índigo por su primer añito / Qué preciosidad de vídeo… 😢Muchas felicidades!!!! / Este video me dio ganas tener hijos ya mismo jajajajajaj”, son solo algunos de las opiniones dejadas.