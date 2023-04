Tras 11 años Adamari Lopez deja su trabajo como conductora: esto fue lo que pasó

Adamari López saldrá de Telemundo luego de 11 años trabajando como conductora en el matutino Hoy Día. Fue la propia cadena la que informó de su salida a través de un comunicado y People en español que:

“Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy Día (...) Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos”.

“Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía”, agrega el texto.

Según se reveló, la conductora fue citada en recursos humanos luego de terminar la transmisión del programa el jueves para anunciarle que dejaría el show y la cadena.

Adamari aún no se ha pronunciado al respecto pero en meses recientes, el programa había integrado a nuevos compañeros como Penélope Menchaca, Andrea Meza y Daniel Arenas, con quienes mostraba una buena relación.

Adamari López Adamari López se va de Hoy Día tras 11 años como conductora (Instagram)

Fans reaccionaron a la noticia

Si bien aún los fans están en espera de que Adamari comparta algún mensaje en sus redes sociales, reaccionaron al comunicado. “Ella no se veía feliz en el programa, quizás no le gustaban los compañeros”. “cuando traen personas nuevas y no toman en cuenta como pueden afectar la imagen del programa estas son las consecuencias perdieron la que atraía público”. “A nadie nos gusta el elenco. Debe de hacer limpia y tambien deben de tener mejor ideas para el show”. “. Las personas trabajan ese tipo de morning shows no tienen vida. Encima de eso medio mundo atacando. Yo también me habría ido. Chica, tu salud mental es primero!!”, expresaron.

Qué pasó detrás del despido de Adamari Lopez

Aunque no hay una versión oficial, su salida de la cadena se suma al despido de otros conductores como Rodner Figueroa, Chiquibaby y Nacho Lozano, lo que da a entender un proceso de transición que implica abrir las puertas a nuevos rostros.

Algunos especulan que este momento ya estaba previsto desde que comenzó el cambio al nuevo formato de Hoy Día, además de la presencia de nuevos directivos como Sandra Smester.

La conductora fue contratada por Telemundo hace 12 años, lo que marcó su debut como cabeza un programa de variedades. Durante ese tiempo, Adamari aprovechó el espacio para compartir sus experiencias de vida con el público como fue el cáncer que padeció (que para entonces ya estaba libre de este), así como el golpe que significó la ruptura con Luis Fonsi y más recientemente con Toni Costa. También habló de su viaje para convertirse en madre, el nacimiento de su hija, la muerte de su madre en 2012 y su proceso para transformar su cuerpo con el llamado “Reto de Adamari” que inició en 2019.