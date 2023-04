Gerard Piqué se comió a besos a Clara Chía mientras Shakira se mudaba a Miami

Shakira se despidió de Barcelona, España. La artista colombiana le dijo adiós al lugar donde vivió por más de 10 años y en el que también sufrió una de las separaciones más mediáticas de la farándula. Su partida del país europeo ha causado revuelo en las redes sociales como todo lo que ha hecho Shakira en los últimos meses tras oficializar su separación de Gerard Piqué.

En todo el proceso de la mudanza, los medios de comunicación también han estado atentos a cada paso y actitud del ex futbolista del FC Barcelona, tanto así, que este 5 de abril de 2023, en la revista Diez Minutos, salió un reportaje con fotografías exclusivas que muestran a Gerard Piqué junto a su nueva novia Clara Chía Martí en Andorra, el mismo día que Shakira se habría ido de la capital de Cataluña.

La pareja fue vista en plan romántico y “comiéndose a besos” como reseñó la revista. Ambos vestían de negro y viajaron hasta la ciudad para ver el partido entre Andorra y Málaga.

Precisamente en las gradas del estadio fue donde se les habría captado profesándose su amor en público. Además, la pareja de novios estaba acompañada por los padres del fundador de la King’s League.

Según reportes de El Periódico de Catalunya, el responsable de la mudanza de Shakira fue su exsuegro, pues la habría instado a desalojar el inmueble antes del 2 de abril o, de lo contrario, tendría que pagar una indemnización.

Esto se debe a que la casa de Shakira en España estaba a nombre de una sociedad conjunta con los padres del exfutbolista y, tras su separación, Joan Piqué (el papá de Gerard) quedó a cargo de manera definitiva. Así es como tenía la autoridad legal de desalojar a la colombiana.

Por otra parte, la intérprete usó sus redes sociales para hablar de los cambios en su vida. En una publicación en Instagram, se despidió de “todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí” y “los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”.