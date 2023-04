Bichota de respuesta; así dejaron la cara de Karol G después de tanto retoque para una portada de revista

El medio de entretenimiento GQ publicó este jueves 06 de abril una extensa nota dedicada a la mayor exponente femenina del género urbano Karol G. En sus párrafos narra la convivencia que tuvieron en la residencia (Hollywood Hills) además de dar un repaso detallado por su ascenso musical, a través de la lectura conocemos más de la cafetera pero las imágenes que complementan la nota generar un cambio brusco.

Karol G GQ

Carolina Giraldo Navarrro ha destacado en sus canciones, como en redes sociales, que es una mujer que no se avergüenza de su cuerpo. Todo lo contrario, invita a empoderarse con su figura a sus millones de fanáticas. La reciente publicación del citado medio rompió el eje de propuesta de la interprete de “Gatúbela” y su mensaje fue aplaudido por sus simpatizantes.

Es que en cada fotografía, sumamente editadas, se aprecia a una Bichota con pómulos retraídos, mirada caída y en algunos momentos un tez de color que no le pertenece a la cantante.

Karol G GQ

Mensaje de Karol G

“No sé ni por donde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con como me veo natural”.

“Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

Karol G GQ

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, finaliza.