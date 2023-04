Scarlett Johansson expone su realidad con la maternidad y lo rudo que ha sido retomar su carrera

Aunque Scarlett Johannson es una de las mujeres más bellas y aclamadas de Hollywood ha tenido que luchar con una industria que por un buen tiempo ha menospreciado y aunado a eso ha luchado por los embates que surfea toda mujer cuando vive la maternidad.

A diferencia de los hombres, para las mujeres resulta más complejo continuar con las labores profesionales luego de convertirse en madres tras los cuidados que necesita ese pequeño que depende de tu alimento y atenciones.

Aunque son muchas las mujeres que se han ido despojando de estos tabúes, la realidad suele golpear a muchas, que quedan atrapadas en la maternidad por un buen tiempo.

Scarlett Johannson se sincera sobre lo difícil que es ser madre

La protagonista de La Viuda Negra ha dejado claro que esta situación no solo la viven las mujeres de a pie, sino también las celebridades como es su caso, por lo que desde su posición intenta visibilizar y crear conciencia social.

Johansson lejos de romantizar esta etapa que significa un duelo de amor y odio, ha mostrado su versión más humana como madre de los pequeños Rose Dorothy (8 años) de su primer marido Romain Doriac , y el pequeño de 3 años, Cosmo Jost, junto a su actual marido Colin Jost.

“Es una locura, es como cambios emocionales muy intensos, muy demandante e inflexible, es una locura. Y también estos grandes cambios de humor, constantes cambios de humor, que son como ‘pobres criaturas, me siento mal por ellos’”, dijo durante el podcast The Skinny Confidential Him & Her.

Aunque no niega la ternura que irradia un bebé recién nacido, lidiar con ellos no resulta tan fácil.

“Son una monada. Se sientan y te quieren, ya está. Sólo recibes amor de ellos”, sostuvo.

La famosa confesó que tener hijos la ha convertido en una mujer más selectiva con sus trabajos debido al tiempo que debe dedicarles.

“Trabajo como 15 horas al día, así si estoy trabajando en algo que tiene que reorganizar a todos, es una aventura en algunos aspectos pero, es todo por los niños. Pero también necesitan estabilidad. Así que ahora que mi hija es más mayor, no trabajo de la misma forma como cuando tenía 25 años, (...) estaba muy enfocada en mi carrera y menos enfocada en mi crecimiento personal”, agregó.