Chris Pratt por “Super Mario Bros. La Película”: “Charles Martinet es un ícono”

Hace algunos días entrevistamos al actor Chris Pratt por su interpretación de Mario en la película “Super Mario Bros. Movie”. Chris Pratt sufrió la furia de Internet de parte de muchos fans de la saga de Nintendo que creían que era más “justo” que Charles Martinet, quien históricamente le ha dado voz al personaje, lo hiciera en la película.

Sin embargo, Pratt explica que el doblaje en videojuegos es distinto al que se requiere para una película que dura 90 minutos. Para él “se necesitaba una nueva voz”. Sin embargo, cabe destacar que Charles Martinet sí participa en la película: le da su voz a dos personajes y sigue a cargo de los gritos expresivos del personaje como sus “wajuu”.

Super Mario Bros. Movie

La entrevista a Chris Pratt se realizó en simultáneo a la de Charlie Day (como Mario y Luigi respectivamente). Pero te dejaremos las preguntas a Charlie en una nota aparte.

Lee la entrevista a continuación...

Le diste a Mario una nueva voz. Incluso suena más heróica. Explícanos el proceso para crear esta voz y ¿Qué opinas del trabajo de Charles Martinet?

Icónico, increíble. Él hizo a este personaje durante décadas. Fue complejo hacer una voz para Mario, pero necesitábamos crear una voz que se sostuviera por 90 minutos. Que mostrara heroísmo, pero también emociones. Esa es una de las limitaciones, una de las diferencias entre un videojuego y una voz para una película. Pero creo que Charles es un ícono y es fantástico.

Super Mario Bros. Movie

La historia nos muestra la hermandad entre Mario y Luigi. ¿Crees que esto tiene mejor desarrollo en la película que en los videojuegos?

Creo que los escritores lo hicieron muy bien, muy realista. Creo que funcionó muy bien. Este vínculo es el corazón de la película. Hay momentos muy especiales entre estos dos hermanos y se siente algo ahí. Creo que la relación fuerte funcionó y será una pelicula de éxito.

¿Vieron la película de Mario en los 90′s?

(Chris mira a Charlie, Chris responde primero) Era un niño. Muchos fans están felices de que haya otra película de Mario. Tal vez la otra fue buena para su época, no sé. Pero era necesaria esta “actualización” de Illumination. Además animada, creo que se puede lograr mejor que actuada... ¿Aunque igual se podría, no?

¿Pensaste alguna vez en recibir las críticas que te llegaron por interpretar la voz de Mario?

No tengo una bola de cristal. No podía saber que eso ocurriría. No sabía que esperar, pero mi filosofía es nunca esperar nada en realidad. (Charlie: “Pero hey, somos los Super Mario bros.”).

Yeah. ¿Saben qué? Quiero ver de nuevo la película y creo que me salió una voz increíble.

Super Mario Bros. Movie

¿Qué opinas de los easter eggs que salen en la película?

Los easter eggs están en todas partes. La primera vez que la vi me enfoqué solo en la película, pero obviamente en cada momento observas estos detalles. La segunda vez me preocupé de buscar y es como “oh Dios” son muchos. La Nes original, los juegos antiguos, el restaurant de “Punch Out”, los videojuegos en su habitación, los distintos reinos y mundos, y ves en todas partes muchos detalles.