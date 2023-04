Así luce Melissa, la mujer con la que Anuel tuvo otra hija: con estas se robó el corazón de redes

Recientemente Anuel reconoció que la hija con Melissa Valecilla era suya tras varios meses de polémicas y hacer silencio sobre este caso, que complicó su relación con Yailin.

Cuando todavía la pareja se encontraba unida, salió a relucir el caso con la estadounidense de 28 años, quien afirmó que tuvo relaciones sexuales con el cantante en septiembre de 2021 y salió embarazada.

Al principio, el intérprete de Un secreto no hizo referencia ante esto, pero ahora aclaró que sí estuvo con ella, pero no mantuvo una relación amorosa de meses como se especuló y se trató solo de una aventura.

“Desde que vi a Cattleya por primera vez, ese amor que sentí me abrió los ojos a que tenía que estar presente con mi otra hija”, declaró. Pese a que aún no ha conocido a la niña, se ha hecho cargo de la manutención económica.

“Yo nada más la vi 4 o 5 horas y no opiné nada hasta que dije que era una mentirosa. Solo fue una noche de sexo. Yo no conocía a mi expareja y no estaba con Karol”, reveló.

Pero, ¿quién es Melissa Valecilla, la mujer con la que Anuel tuvo una hija?

La mujer de raíces colombianas estudió finanzas en la Universidad de Houston y ha trabajado en los departamentos de contabilidad de compañías petroleras.

Gracias a su popularidad en redes sociales, sumando más de 600 mil seguidores, actualmente se le ha visto desempeñar un rol como influencer y modelo.

“Esa carrera requiere mucho tiempo y pues ya soy mamá, así que pienso trabajar en otras cosas que también me gusten y no me quiten tanto tiempo”, dijo a People en Español meses atrás.

Saltó a la fama en marzo de 2022 cuando tenía 6 meses de embarazo de la hija con Anuel, pero el boricua hasta le pidió una prueba de paternidad a Melissa Valecilla para confirmar que Gianella Gazmey en realidad sí llevaba sus genes.