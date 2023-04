La historia que Georgina Rodríguez no quiere que se sepa de su media hermana: “Le da vergüenza”

No es raro que, en las redes sociales, el nombre de Georgina Rodríguez, pareja del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, sea tendencia.

Ya sea por ser influencer, por su reality que lanzó en Netflix o por ser simplemente la esposa de un astro del futbol y que ostenta del lujo y la buena vida, Georgina será siempre titular de revistas y portales del corazón.

En las últimas horas, la mujer ha dado de qué hablar por un video que fue subido a la red social china TikTok, por el influencer Pablo Boné, quien aseguró que trabajó con Georgina Rodríguez en Madrid.

Boné compartió parte de su experiencia al lado de la mujer, antes de convertirse en la pareja sentimental de Cristiano Ronaldo.

“Georgina siempre fue así… aunque ella no tuviera mucho dinero, siempre tuvo esos aires de prepotencia y de superioridad. Al final ella siempre estaba buscando pegar el pelotazo, por eso trabajó en diferentes firmas de lujo”.

La prepotencia también en la familia

Pero resulta que la prepotencia de la que se habla de Georgina traspasa su vida familiar y es que su media hermana, Patricia Rodríguez, de quien la influencer se niega a hablar, contó hace un tiempo que no recibió la ayuda en momentos difíciles.

Patricia y Gio son hermanas por parte de padre, quien mantuvo una relación simultánea en el tiempo con la madre de las dos.

Cuando la madre de Patricia murió, ella tenía tan solo 11 años y su padre acababa de entrar en la cárcel. Cuenta la mujer que entonces la madre de Georgina decidió internarla en un reformatorio.

Su infancia estuvo marcada por las carencias afectivas y los problemas económicos.

Cómo vive su hermana

Patricia vive en Castellón y tiene 3 hijos. Recientemente declaró que no tiene dinero ni para pagarles los estudios. Asegura que vive en una casa con pocas comodidades, donde la cocina es utilizada de noche como dormitorio y si llueve las goteras caen en el salón.

En esas condiciones vive la hermana de una de las mujeres más influyentes de las redes sociales que alardea de su vida de lujos y de su relación con Ronaldo.

Cuando a Georgina se le ha abordado sobre el tema, solo contesta que “tengo más de 10 años sin ver a mi hermana” y desvía la conversación a hablar de su madre y su otra hermana, Ivanna.

“Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de 3, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables. Gracias madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos. Amor y respeto”.

Lo cierto es que Patricia, quien se quedó sin madre a los 11 años, ha buscado las mil y una formas de contactar con Gio y pedirle ayuda, “no para lucrarme económicamente sino para mis hijos”, dijo en una entrevista a la revista Socialité.

No significo nada para Georgina

No entiende por qué sus hermanas no tienen relación con ella. “No sé si es que se avergüenzan de mí”.

“Me quedé sin madre a los 11 años, nadie se ha hecho cargo de mí, me he tenido que criar en la calle y empezar la casa por el tejado por cómo se ha dado la situación. Tuve a mis hijos muy joven y la situación de la vida no me ha ayudado mucho”, contó en otra entrevista en enero para Antena 3.

Ahora está con el padre de sus hijos pequeños, pero es ella sola la que los saca adelante. Ha encontrado un trabajo de un salario bajo que apenas le llega para cubrir los gastos.