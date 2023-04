Sin rencores y agradecida: las palabras que dedicó Shakira a España para darle paso a su nueva vida

Desde que el pasado 9 de noviembre de 2022, Shakira obtuviera la custodia total de sus hijos Milán y Sasha, la cantante ha estado planeando un nuevo rumbo en su vida, lleno de proyectos musicales y compartiendo al lado de los que más ama. Por ello, este domingo, tomó la decisión de viajar para instalarse de manera indefinida en la ciudad de Miami. Allí, los niños empezarán una nueva escuela, en el prestigioso colegio del estado de Florida, Miami Country Day, donde iniciaran clases el próximo 11 de abril.

Hace 7 horas, a través de una historia en su cuenta de Instagram, la artista barranquillera compartió una foto desde su avión privado rumbo a su nuevo hogar: Miami, Florida, en los Estados Unidos. “Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”, escribió junto a la imagen.

Ahora, en horas de la tarde de este domingo, dedicó un post en su feed, lleno de palabras de agradecimiento y sin rencor en lo que fue su ciudad que la recibió por más de 10 años: Barcelona, España. “Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, dijo.

Agregando también una frase de gratitud a todos sus fans españoles. “Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”.

Y se despidió, diciendo que busca darle una estabilidad a sus hijos “en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”. Buscando, principalmente, la felicidad. “Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas! ❤️”.