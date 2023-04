Shakira se pronuncia tras su arribo a Miami: “Barcelona, ciudad en que aprendí que la amistad es más larga que el amor”

Instalada, con una vista digna de un nuevo comienzo, la cantante Shakira ya se encuentra asentada en el que será el nuevo hogar de ella y sus hijos, en la ciudad de Miami. Fue a tempranas horas de este domingo, que la colombiana compartió la primera imagen que oficializaba su mudanza, una que se tenía prevista para comienzos de este año, pero que se vio pospuesta hasta abril.

Inicialmente, la intérprete de ´TQG´ dedicó un emotivo mensaje en pleno vuelo, donde escribió un poco de lo que se podría interpretar significa para ella dejar el país europeo y escribió; “Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”.

Sin embargo, tras su arribo, el texto y la imagen fue aún más profunda, tocando un poco más de lo que será este nuevo capítulo en su vida y de lo que también fue.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”, es parte del escrito con que la colombiana le da la bienvenida a la que será su nueva vida.

De acuerdo con la revista ´Hola´ la mudanza ya no pudo aplazarse más, puesto que los hijos de la colombiana iniciarán su nuevo curso escolar a comienzos de este mes, específicamente el próximo 11 de abril. Según recoge el mismo portal, la matrícula de este centro educativo ronda desde los 33.000 a los 46.000 dólares anuales (de los 30.356 a los 42.315 euros).