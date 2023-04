Macaulay Culkin consiguió a la mujer correcta: así Brenda Song lo “sacó del agujero” y lo llenó de amor

Macaulay Culkin es uno de los actores más famosos y exitosos que saltó a la fama desde muy pequeño con Mi pobre Angelito, Mi primer beso, y Ricky Ricón.

El actor creció en las pantallas y esto lo llevó a tener una vida muy difícil, así como les ha pasado a muchos actores como Lindsay Lohan, Demi Lovato, y Miley Cyrus.

En el 2012, al actor se le vio en su peor momento, en el más oscuro, vertido en las drogas, de hecho, su apariencia preocupaba mucho, pues lucía muy delgado y parecía “enfermo”.

Te recomendamos: “Él necesitaba una familia”: fotos de Macaulay Culkin con su novia e hijo que encantan a los fans

Sin embargo, cuando estaba en su momento más bajo, conoció a Brenda Song, quien le devolvió la fe en el amor, pues había tenido varios fracasos, y lo sacó del “hueco” en el que estaba.

Así fue como Brenda Song llegó a iluminar la vida de Macaulay Culkin

Brenda Song y Macaulay Culkin trabajaron juntos en el 2017 en la película Changeland y allí ocurrió el flechazo.

Desde ese momento al actor se le vio mucho más feliz, saludable, y es que ella llegó a su vida a llenarlo de amor, de alegría, y desde el primer momento se preocupó por él.

A Macaulay se le veía más lleno de vida, radiante, y sin duda comenzó a sentar cabeza y pensar en el futuro con ella.

En el 2021 la pareja recibió a su primer hijo Dakota, y en el 2022 tuvieron a su segundo hijo, y el actor ha demostrado que es el mejor padre y está en su mejor momento.

Brenda no solo comparte la misma pasión que él, pues ambos son actores, también es una mujer hermosa, buena, que le da el amor que Macaulay necesita y le ayudó a formar esa familia que él tanto necesitaba.

Te recomendamos: Hijo de Macaulay Culkin es idéntico a Brenda Song y esta adorable foto familiar lo prueba

No queda dudas que cuando llega la persona correcta a tu vida, solo te traerá cosas buenas, y si no lo hace, no es la persona indicada ni la que te merece.

Nunca debemos depender de nadie, pero sin duda, una persona te puede causar bien, y mejorar tu vida, y eso fue lo que hizo Brenda con Macaulay, quien además, tiene el mismo humor que él, y hacen una pareja hermosa.