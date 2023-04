A llorar a ‘La Llorería’: Piqué preocupa por su estado mental ante todo lo que le ha hecho Shakira

Piqué preocupa por su estado mental ante todo lo que le ha hecho Shakira.

Por muy fuerte que se muestre, no se está controlando. Se le nota en sus reacciones, se le nota en lo que ha dicho últimamente. Y es que ser la burla de todo el mundo no es algo que se deba llevar muy fácil. Y pasa factura, precisamente cuando el que factura menos, entre ambos, es él.

Hay varias señales, claro, de que se está resquebrajando por dentro. Ya no se ve tan orgulloso en su transmisión en Twich (lejos han quedado los tiempos donde presumía su Casio). Y el acoso mediático y cibernético ha dejado mella en él. Así lo expresó ante el presidente de la King’s League:

«No quiero entrar porque es personal, pero el tema de tirar beef, que esta muy bien, es la moda... Pero no pensamos en las consecuencias a nivel mental a la persona a la que se lo tiran», expresó.

«Queda muy bien a título personal, la puta ama, no sé qué... pero luego no pensamos en la otra persona».

que mondá perro hp cuando te culeabas a la otra en la casa de tus hijos si no pensabas en la consecuencia ni en la salud mental, yo sé que el fandom de shakira es tan grande y extenso que toda la vida te van a señalar como el cachon hp que eres sopla pixa

pic.twitter.com/ydL6A5FH4E — georgi está (@georgiisat) April 2, 2023

El presidente de la Kings League, ante esto remarcó lo peligroso que es el acoso ante una persona (que incluso es delito en muchos países). «¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para que luego digamos: ‘Oh, nos hemos pasado’ La gente tío de verdad... Estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad», dijo este.

Fingió, claro, decir que igual no le afectaba. Sobre todo, diciendo que por ser latinoamericana, la fanaticada de Shakira “le daba igual”.

«Mi expareja es latinoamericana y tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es su fan. Barbaridades... No me importa nada... no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer», manifestó.

Igual, anda fingiendo para muchos

Eso sí, no ha sido un secreto para nadie que sus reacciones se han tomado de forma desproporcionada y han sido también desproporcionadas, sobre todo con sus hijos. Ahora, también se cuenta que al llevárselos Shakira para Miami su reacción tampoco ha sido para nada contenida.

Según el medio catalán La Vanguardia, Piqué está “profundamente enfadado”.

En el artículo, se menciona que el futbolista está desconcertado, ay que no se le consultó nada.

“Cree el exfutbolista que se trata de un cambio de vida de suficiente calado como para haber tenido la oportunidad de decir algo”, se dijo en tal artículo.

Y Piqué, con todo esto demuestra que aunque finja que no le importe, se resquebraja poco a poco en medio del ciberacoso y también todo lo que ha vivido desde junio del año pasado.

Otra cosa es que finja ser fuerte, pero todo esto pasa factura.

Si usted está en la misma situación, llame a las líneas telefónicas de sus países y consulte con sus cercanos o red de apoyo cómo ser ayudado.