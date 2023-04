6 famosos que han sido criticados por su crianza a sus hijos: algunos respondieron

Educar a los hijos no es tarea sencilla para nadie. Cada padre lo hace de manera distinta obedeciendo a diferentes factores; en su mayoría, influenciados por la crianza que ellos recibieron.

En el caso de los famosos, no es distinto, pero su rol como papás tiene una carga adicional: todas las decisiones que toman al criar a sus retoños, para bien o para mal, son objeto de escrutinio.

No obstante, hay algunas estrellas en particular que han recibido una auténtica avalancha de críticas en redes sociales por llevar métodos de crianza poco convencionales con sus herederos.

Los famosos que han recibido críticas por su estilo de crianza

A continuación, recordamos algunas celebridades o parejas famosas que se han visto envueltos en el ojo del huracán tras compartir las maneras en las que crían o han criado a sus vástagos.

Georgina Rodríguez

La más reciente estrella en recibir críticas por la crianza a sus hijos es Georgina Rodríguez. La modelo causó polémica al revelar el método que emplea para que sus herederos coman todos sus alimentos.

Durante una visita a El hormiguero en marzo, la empresaria compartió que hace ver videos de niños sufriendo hambruna a sus cinco retoños con Cristiano Ronaldo para que valoren la comida.

“Les digo que la comida no se deja si no para merendar. A veces les pongo videos de niños que no tienen comida y les digo: ‘Mira, eso es lo que les puede pasar”, develó.

Asimismo, recordó: “Me echaron del comedor de pequeña porque no comía nada y mi madre los fines de semana me hacía arroz a la cubana. Yo le tenía manía al arroz y ahora me encanta”.

“Es lo que más me gusta, pero de pequeña no podía con él. Mi madre me decía: ‘No te levantes hasta que te lo comas”, contó. “Ahora los veo y me identifico mucho con ellos, pero es que tienen que comer”.

De inmediato, las redes sociales estallaron en ataques y cuestionamientos hacia el procedimiento que usa para asegurarse de que sus hijos se coman todo los que se les sirve en un plato.

“¿Esto está pasando? ¿No es una broma?” y “Niños pobres usados para dar lecciones” y “Todo muy normal, alimentando el sentimiento de culpa infantil” fueron algunos comentarios.

Anteriormente, Ronaldo también ha sido criticado por los lujos que da a sus herederos Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y la pequeña del clan, Bella Esmeralda.

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas

Los actores Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas son una de las parejas que han buscado educar a sus hijos, los mellizos Máxima y León, sobre el valor del dinero y la recompensa del trabajo.

Sin embargo, sus métodos para lograr esto han sido calificados como “radicales” y “demasiado estrictos” por muchos que consideran que los niños merecen disfrutar de su infancia.

Por ejemplo, los actores no compran juguetes, sino que les pagan a sus hijos por hacer diferentes tareas del hogar con el fin de que aprendan a ganar su dinero y comprar los objetos que puedan.

“Sabes que ayer estaba lavando los trastes y les pago. Lavan el coche, lavan los trastes, recogen su cuarto y juntan su dinero y se ganan las cosas”, contó Gutiérrez en Montse & Joe.

“Porque mamá no compra juguetes, yo cero compro juguetes. Saben que mamá y papá no compran juguetes”, añadió. Igualmente dijo que no les permiten ver sus proyectos televisivos y los de Salinas.

“Mis hijos no me ven en televisión. Mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás…Eso es lo que ven mis hijos de mí”, expresó.

En una conversación a Mezcalent, Salinas aseguró que dicho estilo de crianza es el mismo que le dieron sus padres. “A mí me ponían a limpiar los excrementos del perro, a asear la cocina”, dijo.

“A todos mis hermanos igual, porque ‘la reina’ era la mamá y la servidumbre que laboraba en casa era para el servicio de la mamá; pero la cama y todo lo hacíamos nosotros, lavar la ropa también y eso lo hacían mi padre y madre para enseñarnos que no debemos depender de los demás”, añadió.

“Con mis niñas y mis niños eso hago. ¿Quieres comer? Bueno, la comida corrida en casa vale 100 pesos, lavar el patio vale 5 pesos y luego te sigues con el coche, así hay que ganarse el dinero en la vida”, opinó.

Ricardo Montaner

El cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner no ha compartido mucho sobre la crianza que dio a sus cinco hijos ya todos adultos: Alejandro, Héctor, Mau, Ricky y Evaluna Montaner.

Sin embargo, el año pasado causó revuelo al publicar en Instagram una imagen del baúl de los recuerdos en la que aparecía besando en la boca a su hijo Ricky cuando este era un niño.

La publicación le valió una ola de juicios de parte de muchos usuarios. Entre sus críticos, estuvo una psicóloga a la que el cantante no dudó en responderle de manera contundente.

“Estuvimos analizando esta foto de Ricardo Montaner besando a su hijo en la boca de no más de 7 años de edad. Un límite te pido”, escribió en Twitter la especialista Flor Rodríguez

Ante esto, el artista no se quedó callado y replicó: “Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia… Luego de todo eso, me vuelves a psicoanalizar”.

De igual forma, ella contestó: “Lo externo siempre es visto como amenaza. Pensé que me ibas a pedir un turno. Y sí, me psicoanalizo si esa es tu duda. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar”.

Posteriormente, Montaner demandó legalmente a Rodríguez, según reveló la psicóloga. En redes, hubo personas que se mostraron tanto a favor de él como de la profesional de la salud mental.

Alicia Silverstone

En 2012, la actriz Alicia Silverstone fue duramente juzgada por su crianza cuando reveló en su blog personal The Kind Life que masticaba la comida de su hijo Bear antes de dársela.

La protagonista de Clueless explicó que su pequeño, de entonces 10 meses, comía los alimentos directamente de su boca. Aparte detalló que venía haciendo eso desde que él tenía cinco meses

“Es una parte del proceso de destete, así que mientras sigo amamantándolo es solo una forma de introducirlo a los alimentos mientras no le salen los dientes…”, dijo, según recogieron medios.

“Yo estaba comiendo y él venía hacia mí con su boquita abierta y se ponía sobre mi boca tratando de sacarme la comida”, agregó. Al igual que Montaner fue criticada por varios profesionales.

“Todavía me pregunto por qué algunas personas pueden tener hijos”, “Los adultos tienen gérmenes que los bebés no. ¿Aló?” y “Eso está tan mal” fueron algunos comentarios en Twitter.

No obstante, no es la única práctica polémica en su educación. En su libro The Kind Mama, develó que comenzó a enseñar a su hijo a ir al baño a los seis meses apoyada por la comunicación de eliminación.

“Al igual que tu bebé te dice que necesita comer o que está cansado, ellos te dicen cuándo necesitan ir al baño”, aclaró.

En 2022, Silverstone volvió a dividir opiniones al destapar que aún duerme en la misma cama que su hijo de ahora 11 años de edad.

Mila Kunis y Ashton Kutcher

En el año 2017, los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher causaron controversia tras compartir que habían decidido no darles más regalos a sus hijos, Wyatt y Dimitri, durante la Navidad.

De acuerdo a Kunis, sus retoños han sido extremadamente mimados por los obsequios que les dan sus abuelos, por lo que decidieron cambiar la tradición para no criar niños malcriados.

“El año pasado, cuando celebramos la Navidad, Wyatt tenía dos años y fue demasiado. No le dimos nada, fueron los abuelos. La niña ya no aprecia un único regalo. Ya ni saben qué están esperando; solo están esperando cosas”, expresó a Entertainment Tonight.

“Les hemos dicho a nuestros padres: ‘Se los pedimos, si quieren darle algo, elijan un solo regalo. Si no, nos gustaría hacer una donación benéfica, al Hospital de Niños, a una mascota o lo que quieras’. Esa es nuestra nueva tradición”, agregó.

Empero, no es la única decisión en torno a sus hijos que ha dividido opiniones. En 2021, recibieron críticas tras admitir que solo duchan a sus hijos con jabón cuando los ven sucios.

“Si puedes ver la suciedad en ellos, báñalos. De lo contrario, no tiene sentido”, reveló Ashton en The Armchair Expert. Mila lo apoyó: “No tuve agua caliente cuando era niña, así que no me duché mucho de todos modos”.

Las revelaciones les valieron muchas burlas, una situación a la que respondieron con un video en donde hicieron comentarios sarcásticos mientras bañaban a sus hijos de entonces 6 y 4.

“¿Le estás echando agua a los niños? ¡¿Estás tratando de derretirlos?!” preguntó Kutcher a Kunis a modo de broma en tanto vigilaban a sus hijos en la ducha.

“¿Estás tratando de herirlos con agua? Esto es ridículo”, añadió. “Es como la cuarta vez esta semana. ¡Cuatro veces esta semana! ¡Sus aceites corporales van a ser destruidos!”.

Kelly Clarkson

En 2018, la famosa cantante Kelly Clarkson despertó la polémica tras reconocer en una entrevista que daba nalgadas a sus hijos, River Rose y Remington Alexander, para disciplinarlos.

“Mis padres me pegaron y me fue bien en la vida. Me siento bien al respecto y yo también lo hago”, expresó en un programa de radio sobre su decisión para educar a sus pequeños, según Us Weekly.

“Es algo complicado cuando estás en público porque luego la gente piensa que eso está mal o algo así, pero yo no le veo nada malo a una nalgada”, se defendió la intérprete.

La famosas además contó que advertía a su hija mayor, de entonces tres años, antes de pegarle para reprenderla. “Le digo: ‘Hola, te voy a dar unas nalgadas si no paras ahora mismo, esto es ridículo”.

“Sinceramente me ha ayudado mucho. No hace ese tipo de cosas tan a menudo”, agregó. De inmediato, las redes sociales se incendiaron con opiniones y muchos lo calificaron como “abuso”.

“Los golpes enseñan violencia”, “Es una crianza perezosa”, “Kelly Clarkson debería ser cancelada” y “Las nalgadas son abuso infantil” fueron algunos comentarios en Twitter.