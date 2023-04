Como mamá soltera, Dayanara Torres crió dos caballeros: así ha dado frutos su esfuerzo

Marc Anthony y Dayanara Torres tuvieron uno de los romances más mediáticos de la industria del entretenimiento. Fue a inicios del 2000 que la ex Miss Universo y el cantante de salsa sorprendieron al anunciar que se casarían tras varios meses de noviazgo.

Ese mismo año dieron la bienvenida a Christian Marcus, su primer hijo juntos y en 2003 nació Ryan Adrián. En aquel entonces, ambos estaban en su mejor momento ya que sus carreras estaban creciendo a pasos agigantados.

Dayanara y Marc estaban tan enamorados que incluso renovaron sus votos sin embargo, el amor duró poco sólo unos meses más ya que terminaron divorciándose en 2004.

Aunque nunca revelaron los motivos de la separación, se especuló que se trató de una infidelidad por parte del cantante, además de que supuestamente había tenido un hijo fuera del matrimonio. Esto nunca se comprobó pero pasaron un largo tiempo en los juzgados definiendo la manutención de los hijos que tuvieron en común.

El mismo año del divorcio, Marc Anthony inició una relación con Jennifer Lopez con quien tuvo a los mellizos Max y Emme. El salsero y la Diva del Bronx se separaron en 2011 pero firmaron el divorcio hasta 2014.

En ese inter, Marc comenzó a salir con Shannon de Lima, casándose en 2014. El matrimonio duró tres años y aunque no tuvieron hijos juntos, el divorcio le costó 3.000.000 de dólares, además de que la modelo se quedó con dos departamentos de lujo que se cotizan en unos 1.500.000 de dólares.

Aunque Torres y Marc Anthony han mantenido una relación cordial, para la ex reina de belleza era una priodidad sacar a Ryan y Christian adelante pues al momento de la separación eran muy pequeños, sin mencionar que el salsero tenía otros hijos que mantener.

En 2014 trascendió por la revista People que Dayanara le pidió al cantante entre 80.000 y 125.000 dólares de pensión por cada hijo.

Para la modelo fue un reto criar a sus dos hijos sola pues aunque Marc sí llegó a estar presente en ciertos momentos de sus vidas, finalmente estaba enfocado en su carrera y nuevas relaciones amorosas.

Ahora, la labor titánica de Dayanara ha dado frutos pues tanto Christian como Ryan son hombres educados, atentos y muy cercanos a ella. Y es a apesar de que están creciendo y comenzando sus propios caminos, ellos siguen al pendiente de su madre, dándole grandes razones para estar orgullosa.

El mayor de ellos, Christian, vive en Nueva York con su novia y aunque lleva una vida discreta, se sabe que se ha especializado en el diseño gráfico. En redes sociales se pueden encontrar algunas imágenes de sus proyectos, con lo que deja claro que tiene un futuro brillante en el mundo del arte.

Su hermano Ryan, de 19 años, también está orgulloso de él e incluso compartió un post de La Borinqueña, la editorial que publica los cómics en los que colabora su hermano.

Sobre los logros de Christian, Dayanara Torres expresó:

“Gente se me aguan los ojos... Ver a mi hijo ver por primera vez su primera portada de: El Coqui Dorado. Sus ojitos le brillaban de emoción... poderlo ver realizar sus sueños y ver cómo cada uno de sus esfuerzos comienzan a dar frutos... Enjoy the ride Mi Kitian... The World is Yours!!! @cris_muniz_torres. PS. La semana que viene estará viajando al Puerto Rico Comic-Con para promocionar su primera portada”}