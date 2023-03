Este es el accesorio favorito de Clara Chía: La novia de Piqué ha sido captada en fotos más de una vez usándolo

Desde que los medios de comunicación develaron el nombre de la nueva novia de Gerard Piqué, con la que le habría sido infiel a Shakira: Clara Chía Martí. Nadie ha dejado de mencionarla y seguirle los pasos para saber más de ella, de sus gustos y todo lo que hace en su vida diaria.

La joven catalana de 25 años estuvo presente en un evento de la Kings League en el Spotify Camp Nou y, aunque muchos periodistas especularon que ella no estaba acompañando a su novio, más de una foto en redes sociales demostró lo contrario.

Clara Chia, ayer en el Camp Nou, zona Corner Sud, trabajando como una persona más del equipo de la #KingsLeague 👏👏👏



Ya nos dimos cuenta cuales son sus gafas favoritas 😍🕶❤ pic.twitter.com/FcCfXZC2lN — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 27, 2023

Las dos imágenes que circularon en Twitter siguen demostrando que el estilo de la española se basa en prendas básicas. La europea llevó unos pantalones ceñidos en la parte de arriba, moldeando su cintura, mientras que posó con una chaqueta corta y ancha en la parte de los hombros.

“Clara Chía, ayer en el Camp Nou, zona Corner Sud, trabajando como una persona más del equipo de la #KingsLeague”, escribió la cuenta sobre la joven.

De igual manera, el perfil agregó que quedó al descubierto cuál era el accesorio favorito de la novia de Piqué, centrándose en los lentes blancos con los que aparecía constantemente. “Ya nos dimos cuenta cuáles son sus gafas favoritas”, reseñó, donde se apreció la forma en la que se paró la joven frente a las cámaras.

¿Clara Chía ya comparte con los hijos de Piqué?

Gerard Piqué y su novia llamaron la atención de los curiosos durante la final de la Kings League y, fueron protagonistas de diversos contenidos en redes sociales, debido a situaciones inesperadas con sus hijos, Milan y Sasha.

Clara Chía con lentes de sol (Foto: Internet)

Sin embargo, a pesar de los constantes reproches por las actitudes que tuvo Piqué con sus pequeños en pleno evento deportivo, las miradas de unos cuantos se posaron en la supuesta ausencia de Clara Chía en la celebración.

No obstante, medios y periodistas, como Jordi Martin, aseguraron que la catalana estuvo ausente de la jornada y que no se le vio en el Camp Nou, debido a que estaba, supuestamente, escondiendo algo. La mujer no apareció al inicio en ningún post, por lo que esta teoría iba tomando fuerza.

Amo a Clara y Gerard, jodiendole las fotos al impresentable de Jordi Martin, tapándose con un paraguas, bravo, a ese payaso ni un vaso de agua 👏😂🤣📸☂️ pic.twitter.com/JjbU2uTrOp — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 28, 2023

Sin embargo, la cuenta en Twitter ClaGerFans, fue la encargada de desmentir estas informaciones y demostrar que Clara Chía sí estuvo en la final de la Kings League, manejando varios asuntos al interior de la organización. La relacionista pública contó con los elementos de comunicación y unas hojas, llevando todo bajo control con otra mujer.