¡El problema era Anuel! Karol G y Yailin: todas las veces que su estilo coincidió

En abril de 2021, Karol G y Anuel dieron por terminada una relación que duró casi dos años y que parecía que era totalmente inquebrantable, aun así, luego del anuncio y solo unos meses después, el cantante reggaetonero encontró el amor nuevamente en otra mujer, Yailin ‘La más Viral’.

El amor entre esta pareja fue tal, que solo pasaron unos cuantos meses hasta que se dieran el sí en una ceremonia civil celebrada de forma íntima y sencilla, algo que despertó la crítica de los seguidores de Karol G, pues, al estilo Shakira, la cantante habría dejado un par de indirectas en su álbum ‘KG0516′.

Su separación fue casi tan polémica como la de su compatriota Shakira, tanto que los tres involucrados, llegaron a lanzarse indirectas entre sí, no solo en las letras, también en tuits y hasta en sus propios conciertos, es por eso, que tras anunciar su separación, Yailin, ha vuelto a ser atacada en redes, recordándole el dolor que causó a Karol G.

Karol G y Yailin: las veces que su estilo se unió

Más que culparlas a ellas, es importante resaltar que atacarlas solo muestra una falta de sensibilidad, pues mientras una se encuentra en su faceta como madre tras dar la bienvenida a Cattleya el 13 de marzo, Karol G, es posible que ya se encuentre en una nueva relación junto a Feid.

El color de pelo que generó debate

La ‘Bichota’ se caracteriza por los looks camaleónicos de cabello que ha mostrado incontables veces, pasando del rubio a tonos de fantasía como rosas, azules, rojos y hasta grises, este hecho habría causado controversia en redes sociales, acerca de qué famosa lo lució primero ¿Karol G o Yailin?

Yailin no tardó mucho en presumir este look de ‘Sirenita’ en sus redes sociales con un estilo de cabello muy parecido al de la cantante de ‘Tusa’

¿El mismo vestido?

A principios de marzo, Karol G asistió a Paris Fashion Week como parte de las figuras invitadas a la pasarela de Loewe, con un vestido de mesh negro que dejaba a la vista franjas azules que dejaba entrever partes de su cuerpo.

Yailin usó un vestido parecido al de la Bichota solo que el de ella se caracterizaba por tener unas tonalidades marrones con un estampado como si de un traje se tratara, aunque las franjas del vestido permanecieron en color azul.

Amantes de los microbikinis

Karol G no duda en presumir sus curvas en sus redes sociales con impactantes looks de bikini, que van desde los más atrevidos en tamaño micro hasta unos looks estampados y sensuales.

Yailin también muestra su figura, con este tipo de piezas, tal como este ejemplo donde usa un bikini brillante en color rojo mientras posa saliendo de una alberca.