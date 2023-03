“Classy 101″ La nueva canción con que Ferxxo podría poner a perrear a Ecuador esta noche: Aquí la letra completa

”Mi amor, a las dos paso por ti, ve arreglándote. Hoy to’ corre por la mía, relájate...”, tal y como lo dice en su canción ´Yandel 150´ hoy todo corre por la cuenta del Ferxxo. El cantante colombiano Salomón Villada Hoyos, conocido también como ´Feid´, se presentará este viernes 31 de marzo, en el Coliseo General Rumiñahui, en una función que promete revuelo y perreo.

El reguetonero que ha subido como espuma dentro del género urbano y que pasó de ser compositor de artistas como; J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Reykon, CNCO, Sebastián Yatra, para ahora ser uno de los solistas más reconocidos del reggaeton. Se encontrará este viernes con Quito, y cabe destacar que el show podría traer implícita una gran sorpresa, con contenido recién salido del horno.

A solo horas de la que será su puesta en escena, el colombiano anunció el lanzamiento oficial de ´Classy 101´ un hit musical sacado de la mano de la trapera puertorriqueña ´Young Miko´, o María Victoria, y el cual ya acumula cerca de un millón de visitas a menos de 24 horas de haber sido anunciado. Un tema que se espera, el colombiano estrene en vivo para el Ecuador.

Si eres uno de los afortunados asistentes, te dejamos la letra completa para que estés preparado para cantar a todo pulmón.

´Classy 101´

To’ los día’ te imagino. Como te debes ver sin ese Valentino. Con ese cuerpo asesino Divino, ma´

Que yo esté pensándote para mí es normal. ´To’ lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal. Y si nos envolvemos no me asusta

Tú tienes cara de que te gusta freaky y nasty, nada de lo romantic. Tú te ves cara, bitchy, classy, en cuatro fantasticMás que problematic. Tú tocándote, yo loca por entrar, tú sabes lo que me gusta. Sigue cucándome que yo no vo’ a fantasmear. Te voy a cobrar la multa

YeahBaby, bienvenida al party. Tú eres una bandi con cuerpo de Barbie, yeah. Rumbea desde que no tiene ID, se pone mis Oakley’s. Se sube la faldi, yeah

Es otra cosa. Pero mi corillo dice que es peligrosa. Una experta, es una chimba. A la disco que llega ella la destroza

No le pongo frenos. Esas nalgas me las baja hasta el suelo. She said, Fuck thatNo le gusta lo normal, to’ es extremo

Déjame ver to’Yo sé que no es nada formal pero dame el OK though Very welcome. Esta noche vo’ a hacerte todo lo que dije por texto, yeah

Tú tienes cara de que te gusta freaky y nasty, nada de lo romantic. Tú te ves cara, bitchy, classy, en cuatro fantastic. Dizque problematic Tú tocándote, yo loco por entrar, tú sabes lo que me gusta Sigue cucándome que yo no vo’ a fantasmear. Te voy cobrar la multa Whoa

Mami, esto es un arresto. Te voy a cobrar esa miradita con impuestos. Saca las esposas, baby, yo me presto. Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah

Tú tienes cara de que eres una nasty doll debajo de los cobeles, yeah Oh, ninguna se compara, mami, ese culo es game over

Oh Papa, oh my GodTú te mueves así, mami, you got me stuck, heyPeligrosa pero I’m falling in loveEs que no es normal, baby, what the fuck?

No la freno si esas nalgas me las baja hasta el sueloI said, Fuck that, yeahSi se me entra pa’ encima me mata sin balas

Con esa cara de que le gusta freaky y nasty, nada de lo romantic. Tú te ves cara, bitchy, classy, en cuatro fantastic. Más que problematicTú tocándote, yo loca por entrar, tú sabes lo que me gusta. Sigue cucándome que yo no vo’ a fantasmear. Te voy cobrar la multa Whoa

Eh, eh, oh-ohFerxxo, FerxxoCaleb, Caleb, Calloway, uh-uhJulia, eyIt’s Baby MikoBrr, ey, yo, Mauro.