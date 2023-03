¿Sexy o vulgar? Nathalie Carvajal en el ojo de las criticas por el atrevido traje que utilizó en ´Soy el mejor´

Nathalie Carvajal llegó decidida a dar de qué hablar en el reality de baile ´Soy el mejor´, la presentadora no ha dejado pasar una sola semana en blanco, en el que su nombre no resulte ligado a una polémica o enfrentamiento con algunos de los participantes o miembros del jurado.

En esta ocasión, no fue su temperamento el que la hizo centro de críticas, sino su atuendo. Nathalie utilizó un traje que se volvió la comidilla de los internautas, quienes inundaron las redes con solicitudes de cambios de horario del programa, puesto que para muchos, la vestimenta utilizada por la ahora chica reality debería ser expuesta en horario de adultos.

Un body de cuero negro ceñido al cuerpo y bastante escotado, fue el detonante de la ola de señalamientos. A menos de un mes de su entrada al espacio de baile, Nathalie se ha convertido en el eje principal de diferencias.

Reacciones

“Por favor más respeto con el Horario en mi caso tengo 2 niñas que ven el programa miren el Horario/ No se por permiten que utilice ese traje se veía bien vulgar/ Ella no baila ella hace solo Shows/ Señores más respeto hay niños q ven el programa como pueden aprobar un traje así x Dios/ Se supone que es un programa familiar y a esta señora ya mismo se le ve todo más respeto con los niños”, son algunos de los más de 800 comentarios dejados en el post de la cuenta del reality.

Sin embargo, ante las constantes críticas, Nathalie salió a defender su postura y atuendo; “A ver el traje a mí me encanta, el traje pasó por producción chicos, a parte de todo eso, sí, vi como que se metió por ahí, donde no tenía que haberse metido, pero en realidad a mí me gusta este traje porque entiendo que hubo una falla técnica quizá, pero el traje es así”, dijo.