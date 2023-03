Mafer Vargas se pronunció y defendió de quienes la acusan de ´comprar un título´: “Estos comentarios me causan risa”

Como es bien sabido, todos los políticos gozan de un bando de apoyo y uno que les señala y les sigue cada paso muy de cerca, y Mafer Vargas, la Alcaldesa del Cantón Simón Bolívar, no es la excepción a esta regla. La ex modelo de la plataforma Only fans, fue recientemente criticada, tras publicar uno de sus más recientes logros, la obtención del título de comunicadora social, tras realizar este posteo, más de uno de sus seguidores se pronunció acusándola de haber “comprado el título”.

“EL FUTURO PERTENECE A LA GRANDEZA DE TUS SUEÑOS 👩‍🎓Hoy con mucho orgullo, comparto con ustedes la felicidad de graduarme como Licenciada en Comunicación Social en la Universidad Estatal de Milagro. He perdido muchas veces en mi vida, pero jamás me he rendido. Nunca he dicho que sería fácil, el camino ha sido difícil y hoy sé, que todo sacrificio tiene su recompensa”, es parte de las primeras líneas del copy que acompaña a la fotografía de la Alcaldesa, haciendo presunción de su nuevo título.

Un alcance que para muchos fue halagado y para otros fue tildado de “mentira y compra”, por lo que Mafer Vargas no tardó en dar respuesta.

“He leído muchos comentarios como estos, en realidad no me causan coraje, al contrario me causan risa, porque no saben el esfuerzo que tuve que realizar para culminar esta carrera. La comencé en el 2012, viajaba embarazada, cuando yo tuve a mi hija llevaba a mi hija a la universidad, viajaba en autobús todas las noches y era muy peligroso. Cuando ya me compré mi primer carro me quedé botada en la carretera y los profesores me ayudaban, fueron un sin número de anécdotas que tengo de mi carrera universitaria y leer ese tipo de comentarios de personas sufridoras, de personas que juzgan sin conocerte”, dijo Mafer, al tiempo que aseguró que para demostrar que no solo son palabras sueltas, dejaría algunas pruebas de su paso por el Instituto, y difundió algunas de las imágenes mientras era estudiante.