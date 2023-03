Esta foto confirma que Lucerito Mijares sí se parece a su mamá, aunque la critiquen los ‘haters’

Desde que saltó a la fama con su imponente talento, Lucerito Mijares ha tenido que hacerle frente a las críticas que la comparan constantemente con su mamá, Lucero Hogaza.

A sus 17 años, es una de las futuras estrellas jóvenes con mayor proyección en México y por eso, ha atraído tanto a los fans como a los detractores, quienes incluso se han centrado en destruir su físico.

Sobre todo, porque afirman que sus curvas o su belleza no tienen similitud con su madre, algo a lo que ella ha hecho caso omiso y probó que no le afecta, pues no quiere parecerse a nadie sino brillar con luz propia.

La foto que confirma que Lucerito Mijares sí se parece a su mamá

Pese a esto, recientemente una foto que circuló en las redes sociales probó que Lucerito Mijares sí se parece a Lucero y tiene rasgos igual de bellos que la cantante, como su mirada, nariz y amplia sonrisa.

Esto a propósito de la postal que compartió el maquillador, Orlando Hernández, que mediante su perfil de Instagram mostró el resultado tras aplicarle base mate, pestañas voluminosas, sombras en tonos rosas y un labial de brillo que la hizo protagonista.

Asimismo, el estilista George Figueroa transformó su cabello en rizos perfectos que se asemejan mucho a los de la protagonista de telenovelas, quien en varias oportunidades ha desfilado en la alfombra roja y ha presumido públicamente sus bucles.

La actualización se llevó la atención de los admiradores de ambas famosas, quienes de inmediato elogiaron a la joven. “Wow, cada día más preciosa”, “Será una gran estrella como su mamá”, “Me encanta”, “No solo es el talento, también es la belleza”, “No sé porqué la critican tanto, es bella”; dijeron.