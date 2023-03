Mujer gana miles de dólares en OnlyFans sólo por cepillarse los dientes

No cabe duda de que en OnlyFans se puede encontrar una gran variedad de contenido, para todos los gustos de los usuarios que entran a la plataforma de origen británica.

Y es que, conforme pasa el tiempo, cada vez se suman más millones de creadores y usuarios que se encuentran en la red social.

Los generados de videos y fotos emprenden con la intención de engrosar su cartera, mientras que los internautas pueden interactuar y apreciar el material de sus personajes favoritos, a cambio de algunos dólares.

Aunque es cierto que OnlyFans se distingue porque la mayoría suele postear contenido para adultos, no es una regla. De hecho, hay algunos influencers que ganan miles de dólares, al tener perfiles especializados en coaching, estilo de vida, música, vida fitness y dietas saludables.

Joven gana miles de dólares en OnlyFans solo lavándose los dientes

Una de las chicas más famosas de la plataforma que se embolsa una buena cantidad de dinero, sin tener que quitarse la ropa en la aplicación, es Bambi Love.

La mujer, de 30 años, reveló que decidió unirse a la famosa plataforma para generar un poco de dinero extra durante la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, lo más curioso es que ella no se desnuda y algo de lo que hace es lavarse los dientes, lo que le ha permitido facturar cerca de 20 mil dólares.

La chica, que presume la buena cantidad de efectivo que gana mes a mes, no trabaja sola en el sitio, pues cuenta con la ayuda de su esposo, quien se siente contento con los ingresos extras que entran a su hogar.

Se niega a algunas peticiones

Aunque no tiene problemas con mostrar a sus seguidores cómo se lava los dientes, Bambi Love también reveló que le han pedido otras peticiones “inviables”.

“Diría que soy bastante abierta de mente, pero a veces digo que no, porque me siento incómoda o porque lo que me piden es simplemente inviable. (...) Habiendo dicho eso, desde que me uní, he tenido algunas solicitudes absolutamente extrañas de personas”, dijo Love a The Mirror.

Aunque alguien le dio cerca de 80 dólares por lavarse los dientes por tres minutos recibió, se negó a cortarse el cabello o las uñas, a pesar de que le habían ofrecido una buena cantidad de dinero.

Además, otros usuarios le solicitaron que se pintara de azul, se disfrazara de arándano o bailara para la cámara, algo que calificó como muy extraño.