Laura Bozzo presume su nuevo rostro de mujer de “20 años” y recibe duras críticas: le piden que acepte su edad

Laura Bozzo vuelve a generar polémica en los titulares del mundo luego de presumir su rostro de “30 años”. Sin embargo, su foto ha causado revuelo en sus seguidores, y le piden que acepte su edad.

Para Laura Bozzo, las críticas hacia su apariencia no son nada nuevo, son constantes, y en diversas ocasiones ha optado por ponerles un alto a sus detractores para demostrarle el amor propio que siente.

¿La razón principal? La presentadora, de 70 años de edad, le encanta presumir su silueta al usar trajes de baños de dos piezas, blusas traslúcidas, y a veces, editar sus fotografías para verse 40 años más joven, sin ninguna arruga en su rostro.

En su más reciente publicación, la presentadora peruana compartió una serie de fotos desde su habitación, acostada en su cama y enfocando en un primer plano, su rostro perfectamente maquillado y sin ninguna arruga visible.

Y, ahí nuevamente, sus seguidores le pidieron que aceptara su vejez y no usara Photoshop, pues en realidad, ella no se ve así. “Cuanto filtro”, “Muuiuchooo con demasiadoooo filtrooooo obvio”, “#FinFiltro, al natural, carita lavada”, “Quedaste de 20 años en las fotos”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

En la publicación, la estrella de Perú, tituló: “Iniciando una nueva semana con mucha Fe en mi señor Jesús que me dio una nueva oportunidad, bendiciones para todos, por cierto, descubrí una máscara que borra las arrugas mezclada con hilos tensores aparte obvio del retoque ya se las voy a compartir es la locura ya lo saben jamás pierdan la esperanza los milagros existen”.

Luego de ser cuestionada por usar Photoshop, Bozzo envió un fuerte mensaje a sus detractores.

“Me amo, me encanta, saben que, mírenme, yo me amo a mi misma, mientras yo me vea a mí misma, lo que opinen los demás que vayan a … me importa un …. lo que opinen”.