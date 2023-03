Denisse Arce ´La pescadito´ en el ojo de las críticas por drástico cambio de apariencia física: Aquí antes y después

Quienes conocieron en sus inicios, o en sus años de oro a ´La pescadito´, sabrán que la Denisse Arce de ese tiempo y la de ahora, parecen dos personas totalmente diferentes. La ´chica fitness´ del Ecuador como se describe la modelo en sus redes, solía levantar pasiones y comentarios de halagos en cada una de sus publicaciones, sin embargo, ahora solo es centro de críticas.

Las más recientes publicaciones de Denisse, en su cuenta de Instagram, ha dejado atónito a gran parte de su comunidad de seguidores, quienes no dejan pasar un momento donde no solo hagan comentarios acerca de como perciben el aspecto actual de la también periodista, sino que a su vez también se detienen para dejan saber su preocupación por lo que consideran pueda estar sucediendo.

Cambio físico de Denisse Arce causa preocupación entre sus seguidores

Reacciones

“Impactante estás muy delgada ¿estás bulímica o qué es?/ Me gustaba como eras antes, ahora solo pareces un palo vestido/ Te recomiendo que no subas ni una foto más, estás irreconocible, que algún familiar le diga si quiere ayuda por Dios”, son algunos de los mensajes dejados por los internautas, en los que algunos sugieren que ´La pescadito´ pudiese estar sufriendo incluso de algún trastorno alimenticio. Hasta el momento la chica fitness no se ha pronunciado acerca ninguna de estas señalaciones u opiniones, por lo que todo lo sugerido son solo hipótesis de sus seguidores.

Por otro lado, el cambio sin duda alguna es radical, aunque Denisse Arce siempre mostró preocupación por el cuidado y mantención de su cuerpo, hoy día parece estar viviendo al máximo de estos términos. Algunos de los adecuaciones más notables en su físico y que saltan a la vista en una revisión rápida, se deja ver principalmente en su rostro y hombros.

Te presentamos algunas imágenes del antes de Denisse Arce, en contraste con su ahora.