Novio de Becky G pide disculpas a la cantante tras ser acusado de engañarla

Sebastián Lletget, el novio de Becky G fue acusado de serle infiel a la cantante de reguetón. La pareja tenía una relación de siete años y se habían comprometido.

Sin embargo, un escándalo ha fracturado su noviazgo ya que lo acusaron de haberle sido infiel a Becky G. Una joven fue la encargada de compartir a través de su Instagram que el futbolista le fue infiel a la cantante con ella y además asegura que tiene pruebas.

Becky G y Sebastián Lletget se comprometen (Instagram)

Según lo que cuenta, el hecho ocurrió en febrero, en una conocida discoteca de Madrid , y compartió videos, audios y hasta mensajes de Sebastián, para comprobar que lo que dice es cierto. La chica le ha escrito directamente a Becky G y le pide hablar con ella para mostrarle otras fotos, entre las que asegura, hasta está desnudo, pero no se atreve a publicarlas en las redes.

“Sebastián te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo, tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta video íntimo de Sebastián. No lo puedo publicar pero te lo puedo hacer ver a ti en privado, escríbeme y verás que no miento. El único falso y mentiroso es tu novio que te engaña” — Mensaje de la mujer con la que engañaron a Becky G

La joven publicó unos audios que supuestamente el futbolista le envió en el que se mostraba arrepentido de serle infiel a Becky G. “Entre en pánico y dije ‘no puedo estar haciendo esto, estoy en una relación’. Era un momento débil que te mandé un mensaje”.

Sebastián Lletget rompe el silencio

Tras esta polémica, Sebastián emitió un comunicado en sus redes sociales donde pidió disculpas a la cantante públicamente. Admitió que mucho de lo que se ha dicho son mentiras, pero hay algo que es verdad.

“Como atleta, siempre he tratado de mantenerme en un nivel más alto, reconociendo las bendiciones y los privilegios en mi carrera. Cuando reflexiono sobre los últimos 7 años de mi vida, sé en mi corazón que no podría haber logrado gran parte de mi crecimiento personal y profesional, y mucho menos superar los desafíos de mi vida sin el amor y el apoyo de Becky por parte de mi lado”, comenzó diciendo Lletget.

“Sin embargo, detrás de esta abundancia, hay una realidad que he ocultado a todos los que me rodean. He luchado con el trauma personal y la ansiedad aguda agravada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones. Durante las últimas semanas, durante un momento que lamento profundamente, un lapso de 10 minutos en el juicio resultó en un complot de extorsión. Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales lleno de más mentiras que cualquier verdad y publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida, la única persona a la que nunca debo dar por sentado o poner en riesgo. Si bien este acosador anónimo de Internet, a quien nunca conocí, a diferencia de lo que afirmaba, tenía un objetivo final que no estaba claro, para mí ha sido una llamada de atención. La alarma más fuerte de mi vida. No puedo seguir huyendo de los demonios. Sé que cualquier acción realizada que nos puso aquí nunca debería haber ocurrido para empezar. Empujar hasta los límites de las líneas que nunca deberían cruzarse solo me duele a mí y a la gente que más amo”.

Además, Lletget señaló que estas últimas semanas han sido dolorosas y ha estado participado a medias en terapias sabiendo que tenía ira arraigada y problemas se salud mental.

Finalizó hablando de Becky G, reconoció que la ha lastimado y le ha “faltado al respeto”.