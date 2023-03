La novia de Sebastián Caicedo aclara que no es ‘la moza’: “Yo no me metí en su matrimonio”. Esto fue lo que aseguró en sus redes sociales para así despejar dudas ante los señalamientos que desde ya han hecho en su contra.

Y es que Juliana Diez siempre se ha mantenido muy alejada de los medios, pues desde que se unió con el guapo actor, ha preferido que sea él quien de la cara sobre el amor que los une y mantiene felices. Sin embargo, una vez que ella decidió interactuar con sus seguidores de Instagram, éstos fueron implacables y no dudaron en abordarla sobre la manera en cómo llegó a la vida del ex de Carmen Villalobos, pues la mayoría cree que era ‘la moza’.

“Mucha gente dice que yo me metí en el matrimonio o que él le fue infiel a ella conmigo y no es así, es bonito cuándo hay paz en tu corazón y cuándo tu sabes que las cosas ocurrieron de una manera totalmente diferente”, expresó la empresaria durante la interacción de La Caja de Preguntas, en las que no dudó en responder todo sobre su historia de amor.

Juliana Diez también aseguró que ante las inquietudes recurrentes sobre cómo conoció a Sebastián Caicedo y cómo decidieron comenzar de cero, nada tiene que ver con su pasado, pues ella llegó a su vida luego de que ambos estaban sanando heridas y sobre todo después de que estuvieron claros de que tenían la tranquilidad o paz para avanzar en algo serio y en el que estuvieran claros de que Dios los bendecía.

Esto es algo que reiteró la empresaria, pues quiere dejar claro que no es ninguna ‘moza’, ni que nunca se interpuso entre él y su ex, pues se conocieron luego de terminada su relación e incluso, fue a través de la iglesia que comprendieron que sus almas podían estar juntas, pues gracias a Él fue que pudieron dar el paso a esta nueva unión que los mantiene muy contentos.