Mujer rechaza afeitar sus bigotes y cejas para sus citas: si la quieren que sea al natural

La belleza para unos, no lo es para otros y es que las mujeres se enfrentan diariamente a ser juzgadas. Sucedió con una joven llamada, Eldina Jaganjac, quien decidió olvidarse de la depilación para sus citas y si alguien quería salir con ella tenía que ser al natural.

Eldina desde el 2020 decidió no depilarse más las cejas y el bigote, este último no se nota mucho. Sin embargo, confesó que no siempre fue así, sino hasta que cumplió los 31 años que vivió con la frustración de la expectativa que había sobre las mujeres.

Así que un día, en plena pandemia, la mujer decidió botar su pinza y dejarse crecer el vello de la ceja hasta unirse y el bigote y aun así confiesa que se sentía igual de femenina.

El irrespeto de los demás, lo pasa por alto

Pero el mundo está lleno de gente buena, malas e irrespetuosas, quienes la ven por la calle y le gritan que se afeite. Por suerte ella no lo ve como un problema, pues cuando es un hombre el que le dice algo o la observa como algo extraño sabe que con esa persona no quiere estar, reseñó Upsocl.

Esa es la manera como Eldina, con su vello facial y su unicejas, elimina posibles pretendientes que no pueden ver más allá de su pelo. Aun cuando en una relación la apariencia es importante, no lo es todo y quien esté con ella debe comprender que así se siente muy bien.

La mujer recibía en la calle miles de insultos que la incomodaban, pero después entendió que así es ella y se aceptó tal cual es.

Aprendió que la belleza no se trataba de agradar a los hombres, sino de quererse a ella misma y el hombre que la deseara por como es, tendría la gloria a su lado.

Con su aspecto ha tenido varias citas, algunas salen bien y otras no, pero con los hombres que sale no les importa si tiene vellos de más en la cara o no.