Rosalía y Karol G, muestran la importancia de buscar responsabilidad afectiva en una pareja

Rosalía ha tomado a todos por sorpresa luego de confirmar que se ha comprometido con su novio, el cantante Rauw Alejandro. Fue al final del clip Beso, en el que muestran sus momentos como pareja, que la española mostró su anillo de compromiso. “Ay, Dios mío. Y todo el rímel aquí corrido”, dice mientras se seca las lágrimas de felicidad.

Aunque han sido muy discretos respecto a su relación, Rosalía y Rauw Alejandro forman una de las parejas más queridas y famosas del momento. En 2021 ambos hicieron oficial su relación, justamente en el cumpleaños de la intérprete de Bizcochito. Además de Beso, ambos también colaboraron en Vampiros y Promesa.

En una reciente entrevista con el streamer Ibai Llanos, fueron cuestionados sobre lo privados que han sido, a lo que explicaron que han preferido sentar las bases de la relación primero para después grabar juntos y gritarle al mundo su amor.

“Pusimos eso por delante. Era como ‘No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación’”, dijo Rosalía.

La química entre ambos es innegable, tanto que se han convertido en un referente para las relaciones románticas.

“Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’ (no disponibles emocionalmente)”, señaló Rosalía. “Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía qué intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”, le dijo a Rauw.

Karol G también se ha dado una nueva oportunidad de amar

Por su parte, Karol G también ha dejado a todos babeando por su relación con el rapero Ferxxo, con quien recientemente tuvo una candente presentación.

Ambos han sido tendencia durante varios meses no sólo por los éxitos que han cosechando sino también por los rumores que confirmarían un romance entre ellos.

Y es que cada vez hay más pruebas y menos dudas de la gran tensión sexual que hay entre ambos.

Esto ha sido especialmente importante luego de la ruptura de Karol G con Anuel AA, quien presuntamente la dejó por Yailin la más viral (con quien acaba de tener un bebé y ya está separado).

La Bichota ha hecho varias referencias a Ferxxo como la gafas de sol con marco blanco que habrían sido la inspiración para la canción Tus gafitas.

La importancia de la responsabilidad afectiva

En una sociedad cada vez más narcisista y egocéntrica, las relaciones fugaces y superficiales amenazan con convertirse en el nuevo estándar, un estándar de vínculos frágiles en los que no se puede construir nada.

Es por ello que tenemos que hablar de la importancia de la responsabilidad afectiva y de no conformarse con quien no esté emocionalmente disponible.

Rosalía y Karol G han estado dando ejemplos de lo que representa establecer relaciones más maduras, plenas y satisfactorias a partir de esto.

La responsabilidad afectiva es la plena conciencia del impacto que nuestras palabras y acciones tienen sobre los demás. Implica ser conscientes de que nuestros comportamientos tienen consecuencias sobre las emociones de los demás, ya sean positivas o negativas.

Una relación ya no se trata de sólo seguir las tradiciones o lo que las películas románticas nos enseñan sino de encontrar con quien construir un futuro seguro, convirtiendo los tropiezos en oportunidades. Alguien que sea capaz de dar y recibir amor y sobretodo con quien puedas luchar de la mano.