Laura Bozzo estalla contra Clara Chía Marti tras salir fotos donde presume su figura: “Estas mujeres me causan asco”

Laura Bozzo sigue sin dar tregua a la nueva novia del ex futbolista Gerard Piqué, la presentadora peruana no desaprovecha ningún momento para lanzar sus dardos contra la española Clara Chía Marti, y le deja saber cada que puede, que para su juicio, es una mujer “sin neuronas” entre muchos más descalificativos.

“¿De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una roba maridos? este tipo de mujeres a mí me causan asco, ella siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse en la casa de la esposa”, es parte de lo dicho por la presentadora, quien ya anteriormente ha dejado en evidencia que Clara Chía no es santa de su devoción.

Estas declaraciones por parte de la peruana se dieron, luego que, la revista ´People en Español´ sacara a relucir un titular, donde la nota es que el nuevo amor de Piqué, se dejó ver muy sexy y presumiendo su figura en las instalaciones de un centro deportivo, algo que para Bozzo no tuvo mucho sentido, puesto que para la ex participante de la ´Casa de los famosos´ hay cosas más importantes que presumir, y a las que apunta, la catalana faltó.

Antiguas declaraciones de Bozzo contra la pareja

Fue tras el lanzamiento de la sesión número 53 de Shakira y Bizarrap, que la también abogada se pronunció para dejar saber lo que opinaba no solo de la música, sino del mensaje detrás.

“Yo estaba ‘yei, yei, yei, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’, la amo. Va con Laura en América, va conmigo, lo que siempre he dicho, porque hay cada pend... ¿me entiendes? Que a la hora de la hora te dejan porque tú no estás a su altura y tienen que buscar un gagito, una put... porque no le queda otra”, dijo.