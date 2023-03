Tatuadora no quiso hacerle un diseño a una clienta por considerarlo un ‘atentado contra la moral de la mujer’

Claramente los tatuajes no son para todas las personas, hay quienes no solo no se los harían jamás, sino que además, critican a quienes deciden hacerse estas marcas imborrables en su piel. Para muchas personas los tatuajes son obras artísticas por esta razón los consideran dignos de ser admirados, incluyendo por su puesto a los tatuadores quienes con gran técnica logran llevar a cabo los proyectos.

Hay tatuadores de diferentes tipos, que se especializan en ciertos diseños y técnicas, lo que lo hace unos expertos en el tema, y aunque hay otros que quizás no son tan reconocidos, de igual manera respetan su trabajo y no acceden a hacer algún tipo de diseño en particular, usualmente por la imagen que no está acorde con su talento y lo que quieren demostrar, pero en el caso de esta historia más allá del diseño, la artista se negó a hacerlo por el mensaje.

“No sé como llamar esto, sororidad, ética, o simplemente que no quiero hacer parte de estas cosas”, así empieza diciendo la tatuadora Leidy Mora, en el video en el que explica por qué se negó a hacer un tatuaje y que ya tiene más de 800.000 reproducciones en la red social TikTok. La joven cuenta que recibió un mensaje para cotizar un tatuaje, como es usual pidió que le enviaran las medidas aproximadas, el tamaño, lugar del cuerpo, y una idea del diseño.

Esto último fue lo que hizo que ella se negara a realizar el tatuaje, pues la mujer que le envió el diseño quería que le pusieran en su piel el mensaje “Propiedad de Víctor” con la fecha en la que inició la relación seguida de “por siempre”. La respuesta formal a la mujer fue “Que pena contigo, en el estudio no realizamos este tipo de tatuajes, ya que atentan contra la moral de la mujer”.