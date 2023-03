Piqué y las frases con las que ha intentado humillar a Shakira y reforzado su narcisismo

A Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martí parece no importarles lo que dice la prensa y los internautas de su romance, pues aunque han intentado mantenerse al margen de las habladurías, le exfutbolista ha logrado lanzar distintas indirectas a Shakira.

Al español no le bastó con serle infiel a la madre de sus hijos, sino que también la humilló al presumir públicamente a la mujer con la que le fue infiel, a solo tres meses de conocerse su separación. En medio del desquite de la colombiana a través de sus letras, Piqué ha respondido de manera sigilosa pero bastante hiriente, pese a que fue el quien le falló a la relación.

Bien lo decía Shakira en su tema Monotonía donde lo califica como narcisista, pues con sus últimas declaraciones ha demostrado lo egocéntrico que puede llegar a ser sin importarle la vida de quienes lo rodean

Las frases más crueles de Piqué que delatan su narcisismo

En una de sus últimas entrevistas televisadas ha sido consultado sobre la session 53 de Shakira junto a Bizarrap en la que le lanza dardos a él y a su novia, aunque aseguró que no quería hablar del tema quiso dejar por el piso resaltar su labor como padre mientras dejaba entrever la irresponsabilidad de la cantautora.

“Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, ya que creo que al final lo único que importa es que mis hijos estén bien”, zanjó.

Lejos de mostrarse arrepentido o pedir disculpas por engañar a su ex pareja, le tiró en cara lo feliz que está con su nueva vida.

“Yo estoy muy feliz… Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo”, dijo.

Sobre el odio que ha surgido sobre él por patán, se mostró ajeno a ello y sin interés de cambiar el panorama, pues según él está mejor con sus nuevos cambios.

“No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, aseguró.