Michelle Renaud, Andrea Legarreta y las famosas que se han quitado los implantes

En los últimos años, el breast implant illness, también conocido como la enfermedad de los implantes mamarios, ha hecho que algunas celebridades tomen la decisión de quitárselos, pues su calidad de vida se ha visto afectada.

A continuación, te contamos qué famosas dieron este paso y lo han compartido en redes sociales.

Michelle Renaud

En 2019, la actriz contó que decidió retirarse los implantes, debido a que padeció breast implant illness, lo que provocó varios cambios en su cuerpo, entre ellos que su rostro se llenó de acné.

“Fueron la peor decisión de mi vida”, reveló en una publicación de su cuenta de Instagram, en la que se mostró sin maquillaje.

Andrea Legarreta

En una ocasión, la conductora contó que se enteró de este padecimiento, en el que el cuerpo rechaza los implantes, por lo que decidió ahorrarse problemas y retirarlos, a pesar de que no había presentado ningún síntoma.

“No deja de ser un objeto, o te puede generar alguna enfermedad autoinmune o nada, para que no se me asusten las que tienen. No se asusten. Yo por ejemplo dije: ‘A esta edad, ya después al rato cuando tenga no sé cuántos voy a andar aquí con los plásticos ahí y la verdad es que yo lo decidí”, dijo Legarreta.

Esmeralda Pimentel

La actriz compartió una foto para celebrar su primer aniversario de explantación, manifestando que fue una de las mejores decisiones de su vida. “¡Hoy me siento más poderosa, saludable, libre y hermosa que nunca!”, escribió en la publicación.

Romina Marcos

La hija de Niurka compartió con sus fans que se sometió a una cirugía para quitárselos, y explicó que la razón por la que quiso aumentar sus pechos fue por presión social, pues sólo tenía 20 años cuando lo hizo.

¿Qué es el breast implant illness?

BII es el término informal que algunas mujeres, e incluso algunos médicos, usan para describir los síntomas que provoca este padecimiento.

Tras el aumento de busto, los síntomas que se presentan en ciertas personas son: