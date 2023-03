¡Está en Ecuador! Él es “Black Alien”, el hombre con más modificaciones y tatuajes en el mundo

El francés Anthony Loffredo, más conocido como el “Black Alien” (Alien Negro) por su ambición de modificar su cuerpo de manera extrema para parecerse a un extraterrestre, aterrizó este jueves en Ecuador para ser la gran atracción de la séptima edición del Festival Internacional del Tatuaje Mitad del Mundo, de Quito.

A sus 33 años, el aspecto de “Black Alien” hace tiempo que dejó de ser humano para volverse una figura con una apariencia impropia de este planeta, fruto de haberse tatuado de negro gran parte de su cuerpo, incluidos los ojos, así como de haberse sometido a múltiples implantes y varias amputaciones.

Durante la presentación del festival donde es el gran invitado, el “Black Alien” aseguró en una entrevista con EFE que el avance de lo que él denomina su “proyecto artístico”, iniciado hace unos 8 años, está al 50 %, luego de intervenciones drásticas como recortarse la nariz, las orejas y amputarse 3 dedos de una mano.

En ese sentido, indicó que seguirá realizándose intervenciones en su cuerpo hasta lograr una imagen que tiene en su cabeza pero que no alcanza a describir con exactitud.

“El tema del universo y de la vida afuera (de La Tierra) es algo que siempre me llamó mucho la atención desde muy pequeño. Entonces, es como una religión, una creencia que la plasmo en mi cuerpo”, explicó.

El francés, que cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram, explicó que todas las intervenciones que se hizo le causaron dolor y que es difícil decir cuál fue la más dolorosa, porque “es algo muy invasivo para el cuerpo, todo tiene su punto de dolor”.

¿UN “ALIEN” SIN PIERNA?

Hace unos meses causó mucha polémica en redes sociales por decir que uno de sus objetivos es también amputarse una pierna, lo que fue cuestionado por numerosos seguidores.

Sobre esa cuestión, el “Black Alien” reconoció que es algo difícil de realizar. “Es un sueño que pasa por mi cabeza”, añadió.

“Me gusta el aspecto porque se ve como no humano, como robótico, y no lo digo para ofender a las personas que no tienen piernas. A mí me gusta”, aclaró.

Con su apariencia actual le cuesta mucha pasar desapercibido por la calle, donde por un lado contó que se le acerca gente para pedirle fotos e interesarse por su “proyecto” y, por otro lado, hay quienes le molestan, “pero así es el juego”, reconoció.

El “Black Alien” consideró que poco a poco se van rompiendo los estigmas y los prejuicios sobre las modificaciones corporales, gracias a festivales como el que se dará en la capital de Ecuador del 24 al 26 de marzo, en el Centro de Exposiciones Quito.

“Creo que abre la mente de muchas personas. El arte abre la mente, la modificación abre la mente de las personas, para evolucionar, para entender más cosas, entonces es importante que haya este tipo de eventos”, concluyó.

EL “ALIEN”, OBRA DEL MEXICANO GATTOO

Buena parte de las modificaciones del “Black Alien”, sobre todo de las últimas, son obra del mexicano Gattoo Moreno, natural de Guadalajara, que forjó una gran amistad con el francés al punto de que este se mudó de Barcelona a México.

“A él lo conocí en Barcelona, gracias a varios proyectos grandes de modificación corporal que hacía allí, nos pusimos en contacto por redes sociales y me dijo que le gustaría modificar bastante cosas”, recordó Moreno en declaraciones a EFE.

El mexicano destacó la “conexión” que logró con el “Black Alien”, algo que calificó de fundamental para realizar esos trabajos de manera conveniente.

Asimismo, aseguró que el avance que lleva en marcha el “Black Alien” es “constante, y es un porcentaje que jamás va a terminar, porque siempre va a evolucionar, hasta que sea viejo y se vaya de este mundo”.

“Su porcentaje es tanto corporal y mental como espiritual”, apostilló Moreno, quien también luce varias modificaciones por lóbulos expandidos, entre otros.

Moreno apuntó que cualquiera que desee hacerse estas prácticas “que lo piense bien, y vean si es algo que realmente quieren hacer o les nace hacer”.

“Y luego buscar a la persona correcta, un gran profesional que pueda trabajar en sus cuerpos, porque muchas de estas transformaciones son irreversibles”, finalizó. EFE