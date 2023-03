¡Hoy, 23 de marzo, nos invaden los extraterrestres! De dónde nace la “loca” teoría

Las películas de ciencia ficción, al igual que libros y teorías conspiracionistas, no han creado un imaginario que cualesquier día una raza alienígena aparecerá en nuestro planeta para destruirnos o establecer un contacto. Bueno, según un tiktoker/viajero del tiempo esto ocurriría este 23 de marzo del 2023.

La teoría que ha causado todo tipo de reacciones nació de Eno Alaric. Él en un video de la red social sentenció que “una raza alienígena descenderá a la Tierra (23 de marzo) y se apoderará de la raza humana”.

Tiktoker indica que este 23 de marzo habría una invasión alienígena Getty (David Wall/Getty Images)

¿Cómo se daría la invasión?

La especie extraterrestre sería sumamente hostil y su objetivo sería recuperar el planeta Tierra , precisamente en esta batalla los humanos caeremos derrotados pero no será nuestro fin.

Otra raza alienígena, quien también fue víctima de estos primeros invasores, vendría por nosotros y salvará a 8 mil personas. Ahora ya en esta fecha, no ha existido ninguno de estos fenómenos.

Teoría indica que este 23 de marzo habría un invasión alienígena Imagen referencial de Getty (Coneyl Jay/Getty Images)

Burlas

Por supuesto las redes sociales no “perdonaron” esta predicción y las bromas salieron en los primeros comentarios. Muchos comenzaron a refutar cómo pudo ser esta batalla, otros agregaron que los únicos seres de este planeta son Messi o Cristiano Ronaldo.

Esta teoría se hizo popular después que a inicios de este año se visualizaron múltiples objetos voladores no identificados en territorio estadounidense y chino. No obstante, no hay ningún indicio de seres con vida de otros planetas o galaxias