Utilizan inteligencia artificial en foto de Clara Chía y sale ‘virola’ y ‘deformada’, tanto que hay quienes aseguran que parece hasta estar poseída.

Y es que los haters de la actual novia de Piqué no han tardado en burlarse de esta nueva imagen que circula en redes y en la que se demuestra que no le hicieron justicia a su rostro, pues pese a lo exacto y casi perfecta que puede resultar esta tecnología tan usada entre las nuevas generaciones, el retrato digital no resultó muy favorable ni tan ideal para que sea halagado por quienes sí la han aceptado en su relación con el deportista.

Cuando ella sonrie ya se siente que es Primavera ♥🌺🌹🌸🌷🌼 pic.twitter.com/W0r3VTMwnF — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) March 21, 2023

Por eso, de inmediato surgieron una gran cantidad de chistes, memes, así como duros señalamientos en los que aseguran que saben que ella no es tan bella como Shakira, pero que tampoco creen que sea tan “extraña” como la mujer que aparece en esa foto que está circulando en las redes.

“Que pena .. todavía puede sonreír la rompehogares...que vergüenza para las mujeres”, “Por qué pierden tiempo en esta z...”, “Ella no esta exenta a la vejez. Ojalaaaaa llegue bien a esa edad ya que es una pecadora”, “Que mujer tan rara con o sin IA”, fueron algunos de los comentarios que generó la imagen de Clara Chía en la que utilizaron Inteligencia Artificial y salió deforme y virola.

Bye https://t.co/deYdTxMEVF — YAZ GOSSEN (@GossenYaz3) March 21, 2023

Sin embargo, a quienes sí le hicieron honor a través de esta tecnología es a los hijos que podrían nacer de su unión con Piqué, pues tras incluir datos gráficos de esta polémica pareja resultaron como resultados una niña y un niño que fueron catalogados de hermosos a pesar de que no cuentan con el apoyo o afecto de los fans de la cantante. Pero, esto permitió tener una idea de cómo serían en caso de materializarse esta noticia tan esperada hasta por los haters que quieren seguir cuestionando esta relación.