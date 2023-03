Tras nueva agrupación de Menudo recuerdan lo que sufrieron sus exintegrantes

Menudo fue una de las boy band más emblemáticas en la década de los 80 y 90 con jóvenes cantantes que iban haciéndose un espacio en la industria musical gracias a la exposición y el furor que causaban con su talento y aunque algunos de ellos terminaron con carreras exitosas, también llegaron a vivir una pesadilla mientras perseguían sus sueños.

Tras 27 años de su desaparición se ha podido conocer que la agrupación que vio a cuatro generaciones crecer regresa con nuevos integrantes, quienes presuntamente no solo cantan, sino también bailan, actúan y componen, lo que podría significar un nuevo boom para los jóvenes del momento.

Recordemos que Menudo se componía por cinco integrantes que eran cambiados cuando cumplían sus 16 años para mantener la frescura y juventud dentro de su elenco. Dentro de ellos se formó Ricky Martin, quien logró hacer su propia carrera como solista.

Son muchos los internautas que se han mostrado preocupados por la nueva generación tras los fuertes relatos que han contado algunos exintegrantes de lo que llegaron a padecer por ser tan solo unos menores en medio de depredadores.

Los abusos que sufrieron los exintegrantes de Menudo y la preocupación de los nuevos integrantes

En total fueron 33 cantantes infantiles los que transitaron por la agrupación en 30 años. Ellos llenaban estadios y enamoraban a las más chicas con sus canciones románticas. Pese a que en aquel entonces más de uno deseaba formar parte de la banda, lo cierto es que algunos de sus integrantes vivieron un infierno, según han revelado algunos de ellos.

Abuso sexual, explotación y maltratos físicos y verbales son algunas de las situaciones que diferentes integrantes de Menudo vivieron

Ángelo García llegó a la banda latina con apenas 11 años y a través del documental Menudo: Forever Young, transmitido por HBO confesó haber sido abusado sexualmente.

“Fui violado una serie de veces, y esa era la forma en que los depredadores se aprovechaban de mí”, dijo.

García sostuvo que un hombre (de quien no reveló la identidad) le dio alcohol mientras estaban en la habitación de un hotel y tras quedar inconsciente abusó de él.

“Todo lo que recuerdo es que me desmayé. Cuando desperté, estaba desnudo y sangrando, así que supe que me habían penetrado. Tenía como estas marcas de quemaduras en la cara de la alfombra. Estaba muy confundido y no entendía”, dijo.

Otro de los miembros aseguró que le suministraron drogas. Lo abusaron sexualmente y también dice ser víctima de negligencia y explotación.

Por su parte, Sergio Blass también contó parte de la pesadilla que vivió cuando en una gira en Colombia un hombre llegó a la habitación de su hotel y sacó sustancias ilícitas, lo cual provocó que los miembros de Menudo se asustaran, ya que no lo conocían.

“Una vez estuvimos en Colombia. (…) Entramos en nuestra habitación. De repente, entra este tipo al azar, y saca lo que debe haber sido un kilo de cocaína. Así que nos asustamos, porque no conocíamos a esta persona, pero el tipo era en realidad uno de los productores y promotores”, señaló.

Cada joven que se involucraba en la boy band cuenta con una historia detrás de lo que para muchos significaba éxito, felicidad y reconocimiento mundial.