Inicia juicio contra la actriz Gwyneth Paltrow por accidente en esqui en 2016

La actriz y cantante Gwyneth Paltrow se ha mantenido en el foco por las últimas semanas luego de compartir su rutina controvertida. Ahora, otro escándalo más, pues ha iniciado un juicio en su contra a causa de un accidente de esquí que ocurrió en 2016, según reportó CNN.

De acuerdo con la información facilitada por el medio, el juicio arrancó este pasado martes en el tribunal de Park City, Utah, donde la actriz estuvo presente mientras el jurado comenzó a dar las declaraciones de apertura del caso.

La demanda contra la actriz de 50 años fue impartida por Terry Sanderson, un optometrista jubilado de 76 años, quien alega que en febrero de 2016 la actriz chocó contra él mientras esquiaba en el resort Deer Valley ubicado en Park City, Utah. Según los documentos judiciales presentados por Sanderson (via CNN), el demandante declaró que mientras esquiaba la protagonista de Gracias por compartir “esquió fuera de control… derribándolo con fuerza, dejándolo inconsciente y causándole una lesión cerebral, y cuatro costillas rotas y otras lesiones graves”.

El demandante también alega que Paltrow huyó de la escena tras el accidente

En la demanda, Sanderson también afirma que la actriz y su instructor de esquí, que estaba con ella, escaparon tras el incidente sin siquiera buscar atención médica. De acuerdo con lo informado con CNN, Paltrow presentó una contrademanda en donde se declara lo siguiente:

“Ella estaba disfrutando de esquiar con su familia de vacaciones en Utah, cuando el demandante, que estaba cuesta arriba de la Sra. Paltrow, se estrelló contra su espalda. Ella recibió un ‘golpe de cuerpo completo’. La Sra. Paltrow estaba enojada con el demandante, y así lo dijo. El demandante se disculpó. Estaba conmocionada y molesta, y dejó de esquiar por el día a pesar de que todavía era de mañana”.

Inicialmente, Sanderson demandó a Paltrow US $3.1 millones, pero luego cambió la suma a más de US $300 mil en daños. Por su parte, la actriz busca US $1 millón en daños.