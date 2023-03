Esta fue la reacción de Henry al escuchar que es el nuevo MasterChef Ecuador

Una final llena de emociones, llanto y agradecimiento fue lo que se vivió la noche del 21 de marzo de 2023. Los finalistas, junto a los jueces, familiares y ex participantes vieron la transmisión del último capítulo de MasterChef Ecuador en un restaurante de Quito.

Ninguno de los finalistas sabía quién era el ganador ya que, para evitar spoilers, el programa grabó tres finales diferentes. Cuando Érika Vélez anuncia que Henry es el ganador, el agricultor solo pudo levantarse de la silla, taparse el rostro y mostrar conmoción, mientras las lágrimas corrían por su rostro.

Victoria y Alexandra también festejaron el momento y celebraron la victoria de Henry junto con el resto de los presentes.

Sonnia fue una de las primeras en abrazarlo, ya que estaba sentada a su lado. Luego los jueces, la Chef Carolina Sánchez, el chef Jorge Rausch y la chef Irene. Érika Vélez también le dio un gran abrazo y le dedicó unas palabras de felicitación. Al festejo se unieron cada uno de los presentes en el lugar. Además, dedicó el premio a su familia, sus padres, su abuela y todo aquel que lo acompañó en todo su camino por la competencia de cocina.

“El premio no solo es mío, va dedicado a todas esas personas que tuvieron el sueño de alzar ese trofeo. Ese trofeo que yo me gano es un pedacito de cada uno de quienes sueñan con esto”, expresó entre lágrimas Henry mientras no podía contener las lágrimas.

Vistiendo su filipina, expresó a las cámaras de Teleamazonas que la emoción que sentía en ese momento era indescriptible y estaba feliz de haber logrado su objetivo. Luego de intentar tres veces entrar al reality show, lo logró, perseveró y logró titularse como el mejor cocinero aficionado de Ecuador.

“Quiero darles gracias a los jueces, porque sin sus palabras de aliento, no podría haber elevado el nivel. A mis compañeros gracias, por esa ayuda entre sí”, agregó el agricultor.