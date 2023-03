Tatuadora rechazó hacer tatuaje a clienta por ser diseño machista: “Atenta contra la moral de la mujer”

Una joven tatuadora quedó sorprendida cuando una clienta llegó al negocio a pedirle que le tatuara un escrito que la horrorizó, pues aseguraba que el diseño “atentaba contra la moral de la mujer”.

Leidy Mora, tatuadora colombiana del negocio Pura Vida Bogotá, contó en un video que publicó en su cuenta de TikTok todo lo que sucedió con la dama que le pidió el trabajo.

Explicó que, al ver el diseño, se negó a tatuarlo porque va contra los principios y el amor propio que debe tener toda mujer.

“Me negué a hacer un tatuaje y no sé cómo llamar esto; sororidad, ética o simplemente que no quiero ser parte de estas cosas”, dijo la joven en su cuenta @leidymora_666.

Contó que ha realizado muchos tatuajes de ese estilo, pero que con el tiempo se arrepiente y como mujer se ha cuestionado: “‘Parce, yo no debí prestarme para hacer eso’”.

No somos objeto para ser propiedad de alguien

Según el portal 13, la tatuadora precisó que cuando la clienta comenzó a cotizar el trabajo que ella quería iba todo bien. “Hasta que yo veo el diseño. Dice ‘Propiedad de Víctor’… ‘¡Propiedad de Víctor!’, claramente con sus fechas y por siempre”.

Al leer eso su respuesta fue categóricamente no a la cliente, alegando que no se prestaría para eso. “En el estudio no realizamos este tipo de tatuajes ya que atentan contra la moral de la mujer, en esta ocasión no te podemos ayudar”.

“A mí se me hace feo negar un tatuaje, pero se me hace más feo tatuarle a alguien ‘Propiedad de Víctor’”, expresó.

Leidy Mora en el clip seguía en shock ante la experiencia que le tocó vivir con la cliente. “Por qué alguien se quiere tatuar ‘propiedad’. O sea, como si… tú no eres una cosa. Y me parece re triste porque esto no era un chiste, era una cotización en serio, y yo sé que va a haber otro tatuador que se va a prestar y lo va a hacer. Yo no”.

“Estoy en shock de que alguien quiera tatuarse ‘Propiedad de Víctor’. En mis 10 años de experiencia como tatuadora las cosas que más tapo son nombres y fechas de ex, pero en mi vida había visto que alguien quisiera escribirse ‘propiedad’”, continuó.

Un mensaje para la clienta

La joven aprovechó la plataforma para enviar un mensaje a la clienta y a todas las mujeres que se atreven a pedir ese tipo de tatuajes.

“Espero que esta chica vea ese video y entienda que ella no es una cosa que alguien pueda apropiarse y que el amor no se demuestra de esa manera. Eso no es amor, eso ya es un tipo de obsesión, eso no es sano. Y siento un poco de tristeza porque hay gente que hace cosas muy locas para que las quieran”, señaló.

“El amor empieza desde el amor propio. Desde que tú como mujer te das una importancia y un valor tan grande, que jamás en la vida tú misma te escribirías en tu cuerpo ‘propiedad’ de alguien”, agregó.