Shakira imitó a Selena Quintanilla y se llenó de críticas por no dar la talla

Selena Quintanilla se convirtió en un icono musical que ha cruzado fronteras y conquistado diferentes latitudes, pese a su pronto partida tras ser asesinada por Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, por lo que son muchos los artistas que se han encargado de rendirle tributo con su voz, como es el caso de Shakira.

La colombiana es una de las cantantes latinas más importantes del momento, pero eso no le ha restado humildad por lo que ella le ha rendido honor a quien honor merece. Y es que Selena conquistó con su voz y carisma la industria musical, con sus canciones llenas de sentimientos y sobre todo mucho talento.

Fue hace algunos años cuando Shakira se animó a cantar uno de los temas más emblemáticos de Selena Quintanilla durante una entrevista en el programa Otro rollo conducido por Adal Ramones.

Shakira se llena de críticas por cantar tema de Selena Quintanilla

Mientras la barranquillera se encontraba promocionando su disco Fijación Oral Vol. 1. en junio de 2005, el presentador la invitó a cantar Amor prohibido y ella no dudó en hacerlo.

Con su melena rubia alborotada y su particular tono de voz, decidió mostrar su propia versión del tema que es coreado a nivel mundial y aunque muchos la elogiaron por su voz y la manera de cantarla, otros la criticaron asegurando que no se podía comparar con el talento de Selena.

“Se cansa, por qué nadie le llega ni a los tobillos a Selena, todavía no existe la persona que pueda cantar una canción de Selena completa sin que le falte el aire”, “Selena es única”, “Que bella Shakira, me encanta su versión”, “Dos tonos de voz muy diferentes, pero ambas se escuchan bien”, “Cómo Selena no habrá otra fue única”, “Incomparable Selena”, es parte de los comentarios.