Pedro Almodóvar abrirá Festival de Cannes con un western LGBT+ protagonizado por Pedro Pascal

Pedro Pascal sigue siendo uno de los actores del momento y ahora se está rumorando que su cinta western junto a Ethan Hawke, dirigida por el aclamadísimo Pedro Almodóvar sería una de las propuestas con mayor expectativa en el Festival de Cannes, pues, al parecer, este cortometraje daría apertura al evento.

Según informó Disscussing Film, este corto de Almodóvar, que dura alrededor de treinta minutos, será el proyecto encargado de abrir el prestigioso festival el próximo mes de mayo, lo que ya lo deja como uno de los estrenos más esperados en esta ocasión, que además tiene a muchos fans a la expectativa desde que se anunció el año pasado.

El proyecto está titulado Strange Way of Life y tendrá al actor chileno junto a Hawke como protagonistas. Al tratarse de un western con temática LGBT+ es imposible no recordar la icónica cinta protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, Secreto de la montaña, la cual el mismo Almodóvar estuvo a punto de dirigir en ese entonces, antes de retirarse del proyecto por diferencias creativas.

Almodóvar volvió a capturar la atención del público en los últimos años con cintas como Dolor y Gloria y Madres paralelas, pero también con su cortometraje La Voz Humana, basado en la obra de Jean Cocteau que fue protagonizado por Tilda Swinton y marcó su primer proyecto en inglés.

Por otra parte, se sabe de esta edición del Festival que estará Ruben Östlund como presidente del jurado, pero también hay mucha expectativa con el estreno de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, que ya se dice es su gran obra maestra, además de The Palace de Roman Polanski, cuyas películas inevitablemente cargan con el peso de su figura y sus crímenes.

Ahora, abrir Cannes con Strange Way of Life resulta bastante interesante, pues el director ya tiene una larga historia con el festival, pero los actores son bastante populares en Hollywood, sobre todo Pascal en estos últimos años, que se ha convertido toda una sensación de la televisión por streaming con producciones como Game of Thrones, Narcos, The Mandalorian y ahora The Last of Us.

Se sabe que Strange Way of Life nos mostrará el viaje de Silva (Pascal) para visitar a su viejo amigo Jake (Hawke) luego de 25 años de no verse y por el que deberá atravesar un desierto hostil. La intención del protagonista es recordar a su viejo amigo la conexión que ambos desarrollaron cuando eran más jóvenes, pero no se han brindado más detalles sobre la trama ya que Pedro Almodóvar quiere mantener las sorpresas para el público.