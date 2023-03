“La trata como a una hija y no una novia”: las humillaciones de Piqué a Clara que prueban que no es feliz

Piqué ha dejado claro que no se arrepiente del daño que le hizo a Shakira al serle infiel con Clara Chía Martí, quien ahora es su novia.

La pareja se pasea por todas partes de lo más feliz y aunque las críticas le han afectado, Clara se muestra muy tranquila y sin culpas por nada.

En una reciente entrevista, el futbolista aseguró que se siente feliz con Clara y no gastará su energía en limpiar su imagen.

“Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen”, destacó en la entrevista.

Sin embargo, existen fotos y videos que desmienten que él sea muy feliz con Clara, y al igual que lo hizo con Shakira, le hace algunos desplantes a la joven en público.

Los desplantes de Piqué a Clara Chía que prueban que no es feliz con ella

Ni la toma de la mano

Cuando están en público, Piqué camina tomado de la mano de Clara Chía, pero cuando cree que nadie los ve le suelta la mano y camina por su lado.

Un video muestra cómo el español camina a su lado, pero como si fuera solo, sin mirarla ni mucho menos tomarla de la mano.

La regaña en público

En una foto que circula en redes se puede ver a Piqué regañando a Clara, quien tiene una expresión muy seria.

Muchos aseguran que quiere tratarla como a una hija más que a una novia, y lo peor es que ella se deja y no se da su lugar, y esta foto es la prueba.

La ignora en público

Clara Chía se ha tratado de meter en los trabajos de Piqué y constantemente la vemos en los eventos de la Kings League.

En un video que circula en redes se ve que ella trata de incluirse en conversaciones que él tiene con sus compañeros, pero él la ignora aunque está a su lado, haciéndola quedar mal.

Se burla de ella

Hace unos meses el futbolista la llevaba de la mano en las calles de Barcelona cuando comenzaron a ser grabados por un paparazzi.

Mientras ellos caminaban, tratando de evadir a Jordi Martín, Clara se dio un duro golpe, y él en lugar de ayudarla se burló y ni siquiera paró a ver cómo estaba.