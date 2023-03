Famosas que decidieron sacar sus implantes para lucir reales y priorizar su salud

Son muchas las famosas que se dejaron arrastrar por sus inseguridades por tener busto pequeño y terminaron colocándose implantes mamarios, pero con el tiempo terminaron arrepentidas de haber llegado a quirófano y perjudicar su salud.

Aunque algunas han decidido sacar los implantes por decisión propia, otras han tenido que hacerlo obligadas por los distintos problemas que han arrastrado debido al rechazo de su cuerpo a las prótesis.

Famosas que decidieron renunciar a los implantes mamarios

Andrea Legarreta

La presentadora mexicana se sumó a las mujeres que han apostado por una imagen más natural y real, al decidir volver a su talla para ajustar su imagen a su edad, según ella misma detalló en 2021.

“Yo, por ejemplo, de plano dije ‘al rato, cuando tenga cuántos voy a andar con los plásticos ahí (hizo un gesto de un busto muy grande y alto). Yo decidí no porque me sintiera mal o por algún tipo de enfermedad, porque quise no tener el plástico adentro”, sostuvo.

Michelle Renaud

A diferencia de Andrea, Michelle si se vio obligada a sacarlos en 2019 tras sufrir una condición llamada ‘breast implant illness’ o enfermedad de los implantes mamarios, la cual ocasiona diversos problemas de salud.

“(Tuve) moretones enormes que me hicieron pruebas para ver si tenía lupus, leucemia, cualquier cosa y nunca entendían de qué era, la cara deshecha, manchas rojas, se me quemaba la piel, se me caía el pelo, me pasaba de todo…”, reveló.

Tras tomar la decisión, la actriz asegura sentirse más segura y saludable.

Romina Marcos

La hija de Niurka Marcos no tiene problemas en contar sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado y en 2021 reveló sus razones para prescindir del aumento de busto que se hizo a sus 20 años.

La joven aseguró que decidió aumentar el tamaño de sus senos llevada por la “presión social”.

Sara Maldonado

Luego de 20 años la artista decidió sacar las prótesis mamarias en 2021 y optar por un cuerpo real.

“Ya tienen bastante años y al final caducan, entonces estoy aprovechando este momento que, de entrada tengo tiempo porque estoy de vacaciones, y me voy a retirar las prótesis. (...) Con mi propia grasita natural que yo tengo solo me van a acomodar todo para que esté en su lugar”, explicó en aquella ocasión.

Victoria Beckham

La modelo y cantante ha sido otra de las famosas que se ha arrepentido de tener senos voluminosos por el aspecto que le daban y lo “estupido” que fue dejarse llevar por sus inseguridades.

“No te metas con tus pechos. Todos esos años lo negué, qué estúpido. Un signo de inseguridad. Celebra lo que tienes”, aconsejó en 2014 mediante la revista Allure.