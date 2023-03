“No me voy a gastar dinero en limpiar mi imagen” Piqué se despachó contra quienes critican su vida

La sucedido entre Shakira y Piqué es por todos conocido mundialmente, el despliegue mediático que se ha hecho con el cubrimiento de la información desde que se empezaron a escuchar los rumores de separación, hasta su confirmación y todo lo que se ha desarrollado luego de esto, tienen hace meses a los fans y hasta a los desprevenidos pendientes de los hechos.

Quizás el tema no hubiese tenido tanto despliegue como el ocasionado, si Music sessions #53, la canción que hizo Shakira junto a Bizarrap no hubiese sido publicada. Pero después que el tema fue tendencia mundial, todo tomó un tono más fuerte entre la colombiana y el español y no era para menos después de la letra de la canción en la que se critica tanto a Gerard como su nueva novia Clara Chía.

Aunque los ataques de la colombiana fueron directos y millones de personas en el mundo decidieron apoyarla, el exjugador del Barcelona decidió guardar silencio, o bueno, esto hasta hace unos días que decidió dar algunos comentarios en relación al tema en una entrevista de RAC1, pues ahora siguiendo por esa vía ha hablado con el medio El País y allí nuevamente fue cuestionado por la relación con su ex. Primero Piqué dijo “No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”.

Luego cambió de opinión y decidió ampliar su respuesta indicando que “El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero” y luego puntualizó afirmando: “Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta (dinero) en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa”.