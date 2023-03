“No gastaré dinero limpiando mi imagen: Gerard Piqué vuelve a pronunciarse sobre lo que la prensa dice de él

El exfutbolista del Barcelona FC, Gerard Piqué, volvió a hacerse sentir en los medios de comunicación, luego de que mencionara que no le importa limpiar su imagen, al menos no con aquellos que no son allegados a él.

“Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta (dinero) en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa”, dijo el ex esposo de Shakira.

Todos los comentarios surgieron al interrogarlo sobre lo que piensa de los medios de comunicación y, como han expuesto su ruptura con la cantante colombiana. “No es así. El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero”, declaró.

[ Clara Chía terminó de desbancar por completo a Shakira con esta última jugada ]

En medio de rumores por cuenta de una supuesta boda con su nueva pareja, la joven catalana Clara Chía Martí, el campeón del mundo en 2010 optó por hablar de su situación actual. Y lo hizo de manera tajante, pues asegura que no es como la gente piensa ni como los medios lo han contado.

Gerard Piqué y Milan en Kings League hoy 😍

-triste que el equipo de casillas no llegue a los playoffs pic.twitter.com/Qlku4f0rYp — Lone Ranger (@Lone_Ranger3572) March 19, 2023

Sobre sus hijos y la exposición mediática que han tenido afirmó que “No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”, dijo ante la primera pregunta sobre el ‘adiós’ de la cantante colombiana.

[ ¿Cambio de planes? Shakira se iría a vivir a sorprendente destino y vendería su mansión en Miami ]

“Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”, afirmó.

Durante la entrevista, Piqué no ocultó su orgullo por el éxito de la King’s League, el proyecto con el que está revolucionando el consumo del deporte en los tiempos actuales. Además, concluyó diciendo “Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”.