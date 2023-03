Ni Erika Vélez peor Jorge Rausch: prácticamente nadie felicitó a Sonnia por ganar Tiempo Extra

Sonnia Vázquez, representante de Urdaneta, se hizo con el premio de 5 mil dólares y ganó Tiempo Extra de Masterchef Ecuador cuarta temporada. Sin embargo, su victoria no fue bien recibida por el publico y, al parecer, ni por sus compañeros, presentadora del programa y jurado.

Al finalizar del episodio de este sábado 18 de marzo, solo su compañera Sara le brindó un abrazo al igual que la chef Carolina Sánchez. No obstante, ni siquiera Sol o peor aún Jorge Rausch o Irene González le extendieron unas palabras de apoyo; ni hablar de Erika Vélez.

Sonnia, ganadora de Masterchef Ecuador Captura de pantalla

En su publicación en su cuenta de Instagram los mensajes de felicitaciones no se hicieron esperar, pero en la misma imagen compartida en la cuenta oficial los haters no tardaron en aparecer.

Muchos indicaron que cocineros con mejor calidad se fueron con las manos vacías, además tacharon que el programa como tal se fue de caída. Incluso, calificaron que una buena final hubiese sido con Jamil, Andrés y Santiago.

¿Qué dijo Sonnia?

Por su parte, la profesora no dudó en calificar que correr detrás de este sueño valió la pena y que es necesario volar por encima de la maldad, envidia y las lágrimas.

“Se necesita siempre volar alto donde ciertas palabras no puedan ofendernos, aprendí que una mujer segura se viste de fuerza y dignidad de sí misma, no voy a permitir que nadie me haga sentir que no merezco las cosas buenas que me suceden”, sentenció.