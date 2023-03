Amanda Miguel se llena de aplausos al subir a tarima a niño que se hizo viral cantando sus temas

Amanda Miguel es una de las cantantes más respetadas y admiradas de la industria musical con una carrera de más 40 décadas, por lo que sus canciones han sido replicadas y cantadas a nivel mundial.

Ahora protagonizó un tierno momento al subir al escenario a su fan más pequeño, por lo que fue aplaudida por los internautas por su gesto de bondad al cumplirle el sueño al niño.

Se trata de Chucho, un niño que se hizo viral en redes sociales el pasado diciembre de 2022 tras cantar a todo pulmón el tema Castillos de Amanda Miguel, con el cual cautivó a los internautas por el sentimiento que tenía al momento de cantar.

“Ni Amanda Miguel le puso tanto sentimiento como él”; “Dios mío esto debe verlo Amanda Miguel”; “A veces siento que somos yo y Chucho contra el mundo”; escribieron en los comentarios.

Amanda Miguel y el momento en que cantó junto a Chucho en tarima

Fue el pasado 16 de marzo cuando el niño subió al escenario para cumplir su sueño al cantar en vivo con la famosa desde el Auditorio Nacional.

Ante la sensación que causó Chucho en redes sociales, Amanda le hizo la promesa de cantar con él y le cumplió.

“Ay, Dios mío, qué cosa este niño. ‘De piedra’, qué bárbaro, qué sentimiento mi amor. Quiero que vengas a un concierto mío, donde yo cante y te pueda recibir, mi amor, para verte cantar #Castillos con tanto sentimiento. ¡Nos vemos el 16 de marzo!”, dijo

Te recomendamos: Amanda Miguel volverá a sonar junto a Diego Verdaguer con emotivo tema que grabaron juntos

El pequeño se convirtió en todo un influencer y compartió su travesía rumbo al Auditorio Nacional, desde Puebla, de donde es originario.

“Este es un momento especial para mí, porque muchas cosas sucedieron en mi vida y una de ellas quiero compartir con ustedes y con este niñito que se llama Chucho, con él pasó algo increíble porque mis canciones tienen ese sentimiento que hacen que también los niños se emocionen con mi música, así que no tengo más que agradecimiento... que los niños canten mis canciones es un honor... te recibimos con un aplauso enorme”, dijo la intérprete.

Chucho se llenó de aplausos y ovaciones durante toda su presentación, donde demostró que se sabía todas las canciones de su cantante favorita a su corta edad.

“Yo que pensaba que solo se sabía una canción peroooo no! se sabe todas”; “Se las sabe todas!!!! me saco lágrimas este video, el amor de un niño en un abrazo es lo más hermoso y sincero de este mundo”, “Yo soy Chucho cuando empieza la de él me mintió”; “Ese niñito sí es fan de la gran señora Amanda Miguel una hermosa criatura ese pequeñito y esa amada señora súper feliz”, comentaron.